Previamente, hay que dejar en claro que los vehículos eléctricos tienen un costo mayor a los gasolineros. Por ejemplo, este Captiva EV que manejamos por una semana se ofrece desde US$32.990, mientras que el Captiva 1,5 turbo gasolinero desde US$17.990.

En el caso del Captiva a combustión, ofrece un rendimiento probado en Ruedas & Tuercas de entre 30-35 km/galón en ciudad y hasta 54 km/galón en carretera, por lo que con su tanque de 52 litros (13,7 galones), su autonomía puede variar entre 410 y 739 km, bajo un manejo moderado, con A/C encendido y dos personas a bordo.

Para evaluar el costo del llenado del tanque, vamos a considerar un costo promedio de gasolina premium de S/23. En ese sentido, se llenará con 315 soles y recorreremos un poco más de 400 km en ciudad. Para calcular el costo por kilómetro, simplemente dividimos el costo total entre la autonomía, resultando 0,78 soles por cada kilómetro.

El Captiva EV no tiene parrilla porque carece de un radiador a enfriar. (Foto: Fernando Roca)

En cambio, en el caso del Captiva EV, el consumo energético dependerá de la capacidad de la batería y del costo de la recarga según la potencia contratada o suministrada. Este SUV eléctrico tiene una batería de 60 kWh que permiten recorrer entre 316 km, bajo el ciclo NEDC, y 415 km, bajo el ciclo WLTP.

El costo de la carga por kWh:

Costo por Kwh en casa con potencia contratada menor a 7 kWh: S/0.70

Costo por Kwh en electrolinera con potencia de 56 kWh: S/1.99

Realizamos una carga de 7 kWh en la electrolinera. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca}

Tomando en cuenta este costo, la batería puede cargarse en casa con S/42 y en la electrolinera con S/120. Esta abismal diferencia de precios tiene una explicación, mientras que en la casa te podrías demorar en cargar la batería en 8 o más horas, en una electrolinera lo harás en un poco más de una hora. Es decir, en una electrolinera se paga casi el triple por una mayor potencia y un menor tiempo de carga.

Sobre el rendimiento, nosotros manejamos el Captiva EV en diferentes condiciones de tráfico, registrando 10 kWh/100 km en el día 1 y 20 kWh/100 km, siendo una media de 15 KWh/100 km. Entonces, este promedio tiene sentido con la autonomía que la firma americana anuncia. Solo aplicamos una regla de tres simple: si 15 Kwh nos rinden 100 km, 60 kWh nos rendirán 400 km.

El Captiva EV es un SUV mediano de 4,7 metros de largo. (Foto: Fernando Roca)

Esto quiere decir que este SUV eléctrico se carga totalmente con S/23 recorre casi 400 km. De igual forma, para calcular el costo por kilómetro, dividimos el costo total entre la autonomía, resultando S/0.05 por kilómetro.

Pero, más allá de este cálculo específico, hay una clara diferencia para recorrer 400 km, ya que en este eléctrico gastamos S/.23, mientras que en el gasolinero hasta S/. 310. En ese sentido, el eléctrico aparece como una alternativa de ahorro en la ciudad superior a su versión a combustión. Incluso, llega a ser casi tan ahorrador como un carro a GNV.

Su interior es minimalista y tiene más de 20 asistencias ADAS. (Foto: Fernando Roca)

En su segunda fila de asientos ingresamos sin ninguna dificultad, incluso en la plaza central. (Foto: Fernando Roca)

Lógicamente, estos resultados solo son comparables en la ciudad, ya que en carretera el rendimiento por galón y la autonomía de la variante gasolinera mejorarán considerablemente. En cambio, el vehículo eléctrico no podrá recuperar energía desde el sistema de frenado regenerativo, porque en el carretera se frena muy pocas veces. Por esta razón, el eléctrico perdería su ventaja frente al gasolinero y no sería una alternativa eficiente en esta circunstancia.

En resumen, el carro eléctrico está diseñado para ser eficiente en la ciudad, mientras que el carro gasolinero es más eficiente en la carretera.