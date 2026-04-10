Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Chevrolet recientemente presentó la versión 100% eléctrica del Captiva, su reconocido SUV que deja atrás las tres filas de asientos y el motor a combustión. El Captiva EV emplea un motor eléctrico de 150 kW (201 hp) y 310 nm, y solo llega con cinco plazas. Pero más allá de sus características, nos enfocamos en el ahorro que se produce al cargar sus baterías con electricidad en vez de llenar su tanque con combustible.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.