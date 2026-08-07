Especialistas contrastaron las diferencias entre la urea agrícola y urea automotriz. (Foto: Primax)
Especialistas contrastaron las diferencias entre la urea agrícola y urea automotriz. (Foto: Primax)
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Por Redacción EC

Si conduces un pick-up, camión o bus diésel de última generación, es probable que en algún momento hayas escuchado hablar del AdBlue o la urea automotriz. Sin embargo, todavía existe la idea de que este líquido puede reemplazarse por urea agrícola debido a que ambos productos tienen un componente químico en común. La realidad es muy distinta.

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