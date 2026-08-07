Si conduces un pick-up, camión o bus diésel de última generación, es probable que en algún momento hayas escuchado hablar del AdBlue o la urea automotriz. Sin embargo, todavía existe la idea de que este líquido puede reemplazarse por urea agrícola debido a que ambos productos tienen un componente químico en común. La realidad es muy distinta.

La urea automotriz es un fluido compuesto por 32,5% de urea de alta pureza y 67,5% de agua desmineralizada, desarrollado específicamente para los vehículos equipados con sistemas de Reducción Catalítica Selectiva (SCR, por sus siglas en inglés). Su función no es mejorar el rendimiento del motor, sino reducir las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx), uno de los contaminantes más nocivos generados por los motores diésel.

Cuando este líquido se inyecta en el sistema de escape, reacciona dentro del catalizador y transforma los NOx en nitrógeno y vapor de agua, ayudando a que el vehículo cumpla con las normas ambientales vigentes. Precisamente por esa función, la calidad del producto es determinante.

Según especialistas de Primax, aunque la urea agrícola comparte el mismo compuesto químico base, fue desarrollada como fertilizante para el sector agrario y no para trabajar dentro de un sistema SCR, donde los niveles de pureza son mucho más exigentes.

La principal diferencia radica en el proceso de fabricación. La urea automotriz debe cumplir la norma internacional ISO 22241, que establece estrictos estándares de pureza y limita la presencia de minerales, metales y otros contaminantes que podrían afectar el sistema de emisiones. Para lograrlo, se emplean procesos como filtración múltiple, ósmosis inversa, electrodesionización y agua altamente desmineralizada.

En cambio, la urea agrícola no está diseñada bajo estos parámetros, por lo que puede contener impurezas que, al ingresar al sistema SCR, provoquen cristalización, formación de depósitos, obstrucción de inyectores, daños en el catalizador o fallas en los sensores.

Las consecuencias no solo afectan al sistema de emisiones. En muchos vehículos, una avería en el SCR puede activar modos de protección del motor, reducir la potencia disponible e incluso impedir el arranque una vez que el sistema detecta una falla crítica. A ello se suman mayores costos de reparación, incremento en el consumo de combustible y tiempos de inactividad, un aspecto especialmente sensible para empresas de transporte, minería, construcción y operadores de maquinaria pesada.

Por ello, la recomendación de los especialistas es utilizar únicamente urea automotriz que cumpla con la certificación ISO 22241 y seguir las especificaciones del fabricante del vehículo. Aunque ambos productos compartan nombre y apariencia, fueron desarrollados para aplicaciones completamente diferentes y no son intercambiables.

En otras palabras, el ahorro que podría representar utilizar urea agrícola termina siendo insignificante frente al costo de reparar un sistema SCR. En vehículos diésel modernos, elegir el fluido correcto no solo ayuda a reducir emisiones, sino también a preservar la confiabilidad y la vida útil del motor.