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Resumen

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Momentos previos antes de bajar por una duna medianamente profunda. (Foto: Fernando Roca)
Momentos previos antes de bajar por una duna medianamente profunda. (Foto: Fernando Roca)
/ Fernando Roca
Por Fernando Roca Canales

Cuando se trata de conducción off-road, La Legión aparece como la comunidad más grande de propietarios de vehículos Mitsubishi en el Perú. Dueños de Montero, Montero Sport y L200 se congregaron para compartir experiencias, mientras que otros se sumaron para iniciarse en esta afición.

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