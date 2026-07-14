Cuando se trata de conducción off-road, La Legión aparece como la comunidad más grande de propietarios de vehículos Mitsubishi en el Perú. Dueños de Montero, Montero Sport y L200 se congregaron para compartir experiencias, mientras que otros se sumaron para iniciarse en esta afición.

Dependiendo de la edición, el evento puede desarrollarse en una locación diferente y, en esta ocasión, el reto fue superar las dunas de Sarapampa, al sur de Lima. Se trata de un desierto conocido para este tipo de conducción, aunque siempre pueden aparecer sorpresas.

Cortes de duna cambiantes, ceniceros más profundos o arena más suelta forman parte de los desafíos a los que debieron enfrentarse los más de 80 vehículos que asistieron a la segunda edición de La Legión.

La experiencia estuvo liderada por el equipo de Alta Ruta 4x4, destacando Francisco León, Jesús López y Tomás Hiraoka, todos ellos con amplia experiencia tanto en dunas como en rutas con barro.

Antes de ingresar a la arena suelta, “Pancho” León indicó que debíamos bajar la presión de los neumáticos. La idea de esta acción es obtener una mayor superficie de contacto y, por ende, una mejor tracción. ¿A qué presión? Si bien existen diferentes recomendaciones, la medida indicada por Pancho fue de 15 PSI en los cuatro neumáticos para los vehículos equipados con llantas HT (Highway Terrain). En tanto, las unidades con neumáticos AT y MT redujeron la presión a valores distintos, según el dibujo o cocada de cada neumático.

La primera parte de la ruta transcurrió sobre arena mixta, por lo que los vehículos podían atravesarla con relativa facilidad. Si bien algunos quedaban detenidos, no era por falta de prestaciones de los vehículos, sino por la falta de experiencia de sus conductores. Sin embargo, eso no representa un problema, ya que en este tipo de comunidades siempre se prioriza ayudar al compañero. Siempre hay participantes con mayor y menor experiencia.

La Legión en las dunas de Sarapampa estuvo conformada por las Montero, Montero Sport y L200. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

Algunos ceniceros de tamaño medio pusieron nerviosos a ciertos conductores, pero eso también forma parte del aprendizaje. Con el paso de los minutos y las horas, el piloto comienza a entender las capacidades reales de su vehículo con la tracción 4x4 activada y, en el caso de Mitsubishi, con el sistema 4HLC (tracción integral con bloqueo del diferencial central). En esta configuración, la fuerza se reparte en una proporción de 50/50 entre los ejes delantero y trasero. Así, reduciendo la presión de los neumáticos y seleccionando correctamente el modo de transmisión, superar un cenicero de esa dificultad se convierte en una tarea sencilla.

Otro temor frecuente al comenzar es el de golpear la carrocería al conducir sobre superficies tan irregulares. Y, en efecto, es una posibilidad real. Por ello, el equipo de Alta Ruta 4x4 dirigía la velocidad a la que debíamos cruzar cada duna o corte, según el vehículo. Por ejemplo, los ángulos todoterreno de una Montero Sport son ligeramente mejores que los de una L200, por lo que puede superar las dunas con mayor holgura. En una L200 es necesario reducir más la velocidad, especialmente para evitar impactos en la parte posterior. En el caso de las Montero —conocidas como Pajero en otros mercados—, estas superaban las dunas con mayor facilidad gracias a sus mejores ángulos de ataque, salida y ventral.

Casi al finalizar el recorrido apareció una subida pronunciada. La indicación de Pancho fue clara: “Aquí vamos a pisar a fondo hasta la cumbre de la duna”. Efectivamente, la única forma de superarla era siguiendo esa recomendación. Si se levantaba el pie del acelerador antes de tiempo, el vehículo quedaba detenido, incluso contando con motores de gran potencia. En estas situaciones la experiencia resulta determinante, ya que los neumáticos tienden a enterrarse más al perder impulso y el avance se vuelve imposible.

De hecho, hubo algunos casos de vehículos atascados cuando estaban a punto de coronar la duna. En esos casos debieron retroceder para intentarlo nuevamente. La experiencia del equipo de Alta Ruta 4x4 quedó en evidencia, pues recomendaban realizar el ascenso por nuevas huellas, evitando aquellas que ya se encontraban demasiado excavadas por intentos anteriores.

Las dunas de Sarapampa pusieron a prueba tanto las capacidades de los vehículos como la habilidad de sus conductores durante la segunda edición de La Legión. (Foto: Fernando Roca) / Fernando Roca

Si bien estos modelos ofrecen excelentes capacidades off-road, no son mágicos. Es fundamental que el conductor siga las indicaciones correctas, especialmente cuando tiene poca experiencia. La Legión es precisamente ese tipo de evento donde se puede aprender sobre conducción todoterreno sin ningún tipo de vergüenza. No se trata de demostrar quién es mejor que otro, sino de compartir conocimientos y experiencias entre padres, madres, hijos y amigos.

De hecho, La Legión también fue una vitrina para conocer la evolución de Mitsubishi durante las últimas décadas. Asistieron propietarios de Montero fabricadas en las décadas de 1980 y 1990, lo que permitió reunir varias generaciones de uno de los modelos más representativos de la marca. Incluso se realizaron reconocimientos al vehículo más antiguo, al de mayor kilometraje y al mejor equipado para la aventura.

Más allá de la exigencia de las dunas, el principal valor de La Legión radica en la comunidad que se ha formado alrededor de estos vehículos. El intercambio de conocimientos entre conductores experimentados y principiantes, sumado al espíritu de colaboración que caracteriza a sus integrantes, convierte cada salida en una oportunidad para aprender. Al final del día, la experiencia no solo deja recuerdos de una jornada en el desierto, sino también la sensación de pertenecer a un grupo que comparte la misma pasión por la exploración y la conducción todoterreno.