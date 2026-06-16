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La repromación permite aprovechar más los márgenes de potencia y torque que los fabricantes asignan a un motor. (Foto: Getty Images)
La repromación permite aprovechar más los márgenes de potencia y torque que los fabricantes asignan a un motor. (Foto: Getty Images)
/ Jovanmandic
Por Fernando Roca Canales

En los últimos años, las reprogramaciones electrónicas o “remaps” se han convertido en una de las modificaciones más populares entre los aficionados al mundo automotriz. El objetivo es ganar más potencia y torque sin abrir el motor ni realizar grandes cambios mecánicos.

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