Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El Commander es un SUV citadino con tres filas de asientos que apareció por primera vez en 2005, aunque luego fue descontinuado y, finalmente, reelanzado en 2021. (Foto: Fernando Roca)
El Commander es un SUV citadino con tres filas de asientos que apareció por primera vez en 2005, aunque luego fue descontinuado y, finalmente, reelanzado en 2021. (Foto: Fernando Roca)
/ Fernando Roca
Por Fernando Roca Canales

Una semana con la Jeep Commander Overland es suficiente para formarse una opinión clara. No es un vehículo que busque sorprender en el primer golpe de vista, pero sí uno que va ganando puntos, especialmente por su amplio habitáculo.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.