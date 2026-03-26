Resumen

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La Jeep Comander ofrece dos alternativas de motorización. La primera incorpora un motor turbo 1.3L con tracción 4x2, orientado a la eficiencia en el uso diario, mientras que la segunda integra el nuevo motor 2.0L turbo con tracción integral, pensado para quienes buscan mayor potencia y desempeño fuera de carretera. (Foto: Jeep)
La Jeep Comander ofrece dos alternativas de motorización. La primera incorpora un motor turbo 1.3L con tracción 4x2, orientado a la eficiencia en el uso diario, mientras que la segunda integra el nuevo motor 2.0L turbo con tracción integral, pensado para quienes buscan mayor potencia y desempeño fuera de carretera. (Foto: Jeep)
Por Content LAB

Jeep presentó en el Perú la nueva Commander 2026, un SUV de tres filas que llega para reforzar la presencia de la marca en el segmento de vehículos familiares y todoterreno, incorporando mejoras en desempeño, equipamiento tecnológico y sistemas avanzados de seguridad. El modelo busca posicionarse como una de las propuestas más completas de su categoría, combinando confort, potencia y versatilidad para distintos tipos de conducción.