Jeep presentó en el Perú la nueva Commander 2026, un SUV de tres filas que llega para reforzar la presencia de la marca en el segmento de vehículos familiares y todoterreno, incorporando mejoras en desempeño, equipamiento tecnológico y sistemas avanzados de seguridad. El modelo busca posicionarse como una de las propuestas más completas de su categoría, combinando confort, potencia y versatilidad para distintos tipos de conducción.

Durante el evento de presentación, la marca destacó que esta nueva generación fue desarrollada para usuarios que requieren un vehículo capaz de responder tanto en la ciudad como en terrenos más exigentes, manteniendo el ADN todoterreno que caracteriza a Jeep.

La Commander 2026 ofrece dos alternativas de motorización. La primera incorpora un motor turbo 1.3L con tracción 4x2, orientado a la eficiencia en el uso diario, mientras que la segunda integra el nuevo motor 2.0L turbo con tracción integral, pensado para quienes buscan mayor potencia y desempeño fuera de carretera.

Con la llegada de la nueva Commander, Jeep busca consolidar su presencia en el segmento de SUVs grandes en América Latina, apostando por vehículos que integren sofisticación, capacidad todoterreno y tecnología, en línea con las nuevas exigencias de los conductores de la región. (Foto: Jeep)

En la versión con tracción total, el modelo suma sistemas especializados como selector de terrenos, control de descenso en pendientes y funciones de monitoreo off-road, que permiten optimizar el comportamiento del vehículo en distintas condiciones de manejo.

La seguridad también es uno de los ejes principales de esta nueva generación. La Commander incorpora asistencias avanzadas a la conducción de nivel 2, con funciones como control crucero adaptativo, mantenimiento de carril, frenado automático de emergencia, detector de fatiga y monitoreo de punto ciego, entre otros sistemas orientados a mejorar la protección de los ocupantes.

Sebastián Briceño, Gerente de Negocio Autos Stellantis en Divemotor, señaló que el lanzamiento representa un paso importante para la marca en el país.

“Con la nueva Jeep Commander 2026 buscamos ofrecer una propuesta que combine desempeño real, tecnología de última generación y el ADN todoterreno que caracteriza a Jeep. Este modelo responde a un cliente que exige potencia, seguridad y sofisticación en un solo vehículo, tanto para el día a día como para rutas más desafiantes”, comentó.

En el interior, el SUV incorpora una configuración de tres filas con capacidad para siete pasajeros, además de un entorno digital renovado con panel de instrumentos configurable y pantalla multimedia compatible con conectividad inalámbrica para smartphones, reforzando su enfoque en confort y tecnología.

“La Jeep Commander llega para aumentar la participación de la marca en el mercado peruano y competir con un producto tremendo. Cuenta con mucha tecnología, dos opciones de motorización y diseño nuevo. Tenemos todo para tener un gran año en el Perú”, explica Rafael Pires, Brand Manager Regional de la marca.

Con la llegada de la nueva Commander, Jeep busca consolidar su presencia en el segmento de SUVs grandes en América Latina, apostando por vehículos que integren sofisticación, capacidad todoterreno y tecnología, en línea con las nuevas exigencias de los conductores de la región.

Durante el evento de presentación, la marca destacó que esta nueva generación fue desarrollada para usuarios que requieren un vehículo capaz de responder tanto en la ciudad como en terrenos más exigentes, manteniendo el ADN todoterreno que caracteriza a Jeep. (Foto: Jeep)

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