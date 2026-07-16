¿Sientes que pagar varias deudas cada mes afecta tu tranquilidad y complica tu presupuesto? Con el préstamo para compra de deuda de Prestamype puedes unificar tus obligaciones financieras en un solo préstamo y acceder a mejores condiciones, como una tasa de interés competitiva, plazos de pago flexibles y una cuota mensual que se adapte mejor a tu capacidad de pago.

La compra de deuda consiste en trasladar los créditos que mantienes con diferentes entidades financieras —como préstamos personales o tarjetas de crédito— a una sola institución. De esta manera, simplificas la administración de tus pagos, reduces la carga financiera y tienes la oportunidad de ordenar tus finanzas e, incluso, fortalecer tu historial crediticio al mantener un mejor control de tus obligaciones.

Beneficios del préstamo para compra de deuda de Prestamype

Al solicitar el préstamo para compra de deuda con Prestamype accedes a estos beneficios principales:

Montos altos : desde S/15 mil hasta S/2 millones.

: desde S/15 mil hasta S/2 millones. Tasa de interés mensual desde 1.05%

desde 1.05% Plazos de pago desde 1 hasta 10 años que puedes renovar en el futuro, previa evaluación.

desde 1 hasta 10 años que puedes renovar en el futuro, previa evaluación. Evaluación de riesgo flexible que no te descarta por estar en Infocorp o por no tener historial crediticio.

que no te descarta por estar en Infocorp o por no tener historial crediticio. Desembolso rápido : 15 días en promedio.

: 15 días en promedio. Cronogramas a medida : Puedes elegir cómo deseas amortizar el capital durante el periodo del préstamo.

: Puedes elegir cómo deseas amortizar el capital durante el periodo del préstamo. Trayectoria: Prestamype es una marca de P2P Finance Consulting SAC, empresa con inscripción en el Registro de Empresas de Préstamos (RES. SBS 05939-2019).

Empieza a pagar mejor, no más. Traslada tus deudas a Prestamype, accede a una tasa competitiva y plazos de pago flexibles. Precalifica a un préstamo para compra de deuda en solo unos minutos AQUÍ .

Requisitos para acceder al préstamo

Prestamype es una fintech peruana que ofrece procesos ágiles y condiciones adaptadas a la capacidad de pago de cada persona, con el objetivo de facilitar el cumplimiento oportuno de sus obligaciones financieras mediante cuotas fijas y plazos acordados.

Para acceder al préstamo para compra de deuda , debes cumplir con estos requisitos:

Contar con un inmueble como una casa, departamento, terreno, oficina o local comercial para dejar en garantía.

Dicho inmueble debe estar inscrito en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP).

Además, debe estar ubicado en la zona metropolitana de Lima, Callao, Arequipa, Trujillo, Huancayo, Piura, Chiclayo, Chimbote, Chanchamayo, Huaraz, San Martín, Chachapoyas, Utcubamba, Cajamarca o Cusco.

También debe estar libre de problemas legales (multas, gravámenes o afectaciones) en la Municipalidad o en los Registros Públicos.