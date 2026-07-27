Cuando una empresa busca impulsar nuevos servicios antes de llevarlos a otros mercados, necesita un entorno que combine escala, diversidad y capacidad de adaptación. Para inDrive, ese lugar es el Perú.

La plataforma global de movilidad y entregas consolida en Lima su hub de innovación desde donde desarrolla, valida y escala nuevas soluciones para la región. La diversidad del mercado peruano y su presencia en distintas ciudades han permitido que el país se convierta en el principal espacio para probar iniciativas que luego pueden implementarse en otros mercados.

“Hemos consolidado en Lima nuestro equipo regional e incluso estamos reubicando talento de otras partes del mundo. La lógica es clara: lanzar y testear alternativas principalmente aquí, para después llevarlas a otros mercados”, señaló Senya Andreev, director regional de inDrive.

Perú, mercado clave para la innovación

La decisión de fortalecer la operación en Perú responde al desempeño sostenido que la compañía ha registrado en el país durante los últimos años. Esa evolución le ha permitido ampliar su presencia y consolidar una estrategia enfocada en desarrollar nuevas soluciones adaptadas a las necesidades de usuarios, conductores y pequeños negocios. Ese avance también se refleja en distintos indicadores que muestran el alcance de la compañía en el país.

Un ecosistema que va más allá del viaje

La apuesta de inDrive busca ir más allá de la movilidad. Actualmente, la compañía opera en Perú siete verticales que abarcan desde el transporte de pasajeros hasta soluciones para entregas, servicios financieros y comercio digital.

Una de las áreas que viene mostrando mayor dinamismo es la dirigida a pequeñas y medianas empresas, cuyo crecimiento alcanzó cerca del 58 % interanual, impulsado por negocios que utilizan la plataforma para trasladar mercadería y ampliar sus canales de venta.

“Pensamos la movilidad como parte de algo más grande. El objetivo es que nuestra aplicación acompañe a las personas en distintos momentos de su día y se convierta en una herramienta útil tanto para el usuario como para el pequeño negocio”, agregó Andreev.

Entre las incorporaciones más recientes se encuentran inDrive Mercado, un marketplace integrado en la aplicación que permite comprar y vender productos sin comisiones, e inDrive Ads, una solución que ofrece a las marcas la posibilidad de conectar con audiencias específicas mediante publicidad segmentada.

“Cualquier persona o pyme puede publicar sus productos, negociar y vender directamente desde la aplicación, sin intermediarios. Es una funcionalidad que además funciona muy bien para los emprendedores que ya usan inDrive para sus entregas”, explicó el ejecutivo sobre inDrive Mercado.

Con este ecosistema en expansión y Lima consolidada como su centro regional, inDrive reafirma al Perú como la plataforma desde donde continuará desarrollando y escalando nuevas soluciones para Latinoamérica.

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