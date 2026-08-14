Bitel alcanzó un importante reconocimiento internacional al obtener dos Gold Stevie® en los International Business Awards 2026, en las categorías Most Innovative Company – Technology y Telecommunication of the Year.

Ambos galardones reconocen la evolución que la compañía ha desarrollado en el mercado peruano durante los últimos años, combinando el crecimiento de su operación de telecomunicaciones con una apuesta sostenida por la innovación y la transformación digital.

En materia tecnológica, Bitel ha impulsado la modernización de su infraestructura y el despliegue de nuevas capacidades de conectividad, incluyendo el fortalecimiento de sus redes 4G y 5G. Esta evolución permitió ampliar la cobertura y desarrollar una plataforma tecnológica capaz de soportar nuevos servicios y soluciones digitales.

La estrategia de innovación de la compañía también se ha extendido a proyectos que buscan generar impacto más allá de las telecomunicaciones tradicionales. Entre ellos se encuentran iniciativas de Smart City, soluciones de conectividad para instituciones educativas y el desarrollo de nuevas herramientas orientadas a mejorar la experiencia del cliente mediante tecnología e inteligencia artificial.

Asimismo, Bitel construyó un ecosistema de servicios digitales integrado por BiPay, TV360, Bitel Gaming y TuSami, ampliando su propuesta hacia ámbitos como servicios financieros, entretenimiento y experiencias digitales.

Este proceso ha ido acompañado por un crecimiento sostenido de la compañía en el mercado peruano, fortaleciendo su posición competitiva y su relación con los usuarios.

“Estos reconocimientos reflejan el trabajo que venimos realizando para evolucionar constantemente y utilizar la tecnología como una herramienta capaz de generar valor para nuestros clientes y para el país. Nuestro objetivo es seguir construyendo un ecosistema digital cada vez más completo y accesible”, señaló Mr. Pham Anh Duc, CEO de Bitel.

Con estos dos Gold Stevie®, Bitel reafirma su compromiso de continuar impulsando la innovación, la conectividad y el desarrollo de nuevas soluciones tecnológicas que contribuyan a la transformación digital del Perú.

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