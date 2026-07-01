Bitel alcanzó una inversión de S/174 millones durante el primer trimestre de 2026, consolidándose como la empresa operadora con mayor inversión en infraestructura del sector telecomunicaciones en el país. De acuerdo con información de OSIPTEL, la compañía lideró con el 29.4% de participación entre las principales operadoras del mercado.

Este resultado refleja la apuesta sostenida de Bitel por seguir fortaleciendo su infraestructura tecnológica, ampliar la capacidad de su red y mejorar la experiencia de conectividad de sus usuarios. En un contexto donde el internet móvil se ha convertido en una herramienta esencial para estudiar, trabajar, emprender, entretenerse y mantenerse comunicado, la compañía mantiene como prioridad continuar invirtiendo para brindar un servicio cada vez más rápido, estable y confiable.

Actualmente, el mercado peruano supera los 39 millones de líneas móviles activas, lo que incrementa la necesidad de contar con redes más robustas, eficientes y preparadas para soportar un mayor consumo de datos. En ese escenario, Bitel mantiene un enfoque estratégico en la modernización de su infraestructura, con especial énfasis en el desarrollo y fortalecimiento de su red 5G.

“En Bitel continuamos invirtiendo porque queremos seguir mejorando nuestra red y ofrecer a nuestros clientes una mejor experiencia 5G. Sabemos que la conectividad hoy es esencial para estudiar, trabajar, emprender, entretenerse y mantenerse comunicado, por eso nuestra prioridad es fortalecer constantemente nuestra infraestructura, ampliar nuestras capacidades tecnológicas y acercar una red más rápida, estable y confiable a más peruanos”, señaló Mr. Pham Anh Duc, CEO de Bitel Perú.

Bitel lidera la inversión telecom (Fuente: NRIP)

La inversión en infraestructura no solo responde al crecimiento del tráfico de datos, sino también a la evolución de las necesidades digitales de los usuarios, quienes demandan conexiones más rápidas y confiables para realizar videollamadas, acceder a clases virtuales, trabajar de manera remota, ver contenido en streaming, jugar en línea y usar servicios digitales desde sus celulares.

En esa línea, el despliegue y fortalecimiento de la red 5G representa una oportunidad clave para mejorar la experiencia móvil de los clientes. Esta tecnología permite una navegación más fluida, menor latencia y mayor estabilidad, facilitando experiencias digitales más eficientes tanto para personas como para empresas.

Con esta inversión, Bitel reafirma su compromiso de seguir apostando por el Perú, impulsando una red más robusta, moderna y preparada para las necesidades actuales y futuras de sus clientes. La compañía continuará trabajando para ofrecer una conectividad de calidad, contribuir al desarrollo digital del país y acercar los beneficios de la tecnología 5G ilimitado gratis a más peruanos.

Para conocer más sobre las iniciativas y beneficios de la red Bitel, visita bitel.com.pe.

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