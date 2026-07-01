Bitel reafirma su compromiso de seguir apostando por el Perú, impulsando una red más robusta, moderna y preparada para las necesidades actuales y futuras de sus clientes.
Bitel reafirma su compromiso de seguir apostando por el Perú, impulsando una red más robusta, moderna y preparada para las necesidades actuales y futuras de sus clientes.
Por Content LAB

Bitel alcanzó una inversión de S/174 millones durante el primer trimestre de 2026, consolidándose como la empresa operadora con mayor inversión en infraestructura del sector telecomunicaciones en el país. De acuerdo con información de OSIPTEL, la compañía lideró con el 29.4% de participación entre las principales operadoras del mercado.