Cada vez es más común encontrar en los supermercados productos elaborados por emprendimientos peruanos. Sin embargo, detrás de su presencia en los puntos de venta existe un proceso que implica fortalecer capacidades, adaptarse a las exigencias del mercado y abrirse paso hacia nuevas oportunidades comerciales. Para muchas micro, pequeñas y medianas empresas (MYPES), acceder a ese camino representa un paso importante en su evolución.

Con ese propósito nació Perú Pasión, una iniciativa de Intercorp Retail que, como parte de su compromiso para fortalecer el ecosistema emprendedor peruano, impulsa desde el 2012 la incorporación y el fortalecimiento comercial de negocios locales mediante su integración al ecosistema de plazaVea y plazavea.com.pe. La propuesta busca brindar las herramientas necesarias para que las empresas desarrollen su potencial y consoliden su posicionamiento dentro del canal moderno.

Un ecosistema que acompaña cada etapa

El programa acompaña a las empresas desde sus primeras ventas en el canal moderno hasta su ingreso a las tiendas físicas, complementando ese proceso con capacitación, mentorías y asesoría especializada.

El recorrido comienza en el marketplace de plazavea.com.pe, donde las empresas pueden validar la aceptación de sus productos entre los consumidores. A medida que amplían su desempeño, tienen la oportunidad de dar el salto a las góndolas de las tiendas físicas de plazaVea, ampliando su presencia dentro del canal moderno.

Además del acceso a estos espacios de comercialización, Perú Pasión acompaña a las MYPES a través de Impulso MYPE, su aceleradora empresarial, que combina diagnósticos, consultoría especializada, diseño de planes de trabajo y seguimiento mediante indicadores para fortalecer sus capacidades comerciales, financieras y operativas.

A ello se suma Mentoring Perú Pasión, iniciativa que conecta a emprendedores con líderes de Intercorp Retail para abordar retos estratégicos del negocio mediante un proceso de mentoría y aprendizaje colaborativo. Asimismo, el programa desarrolla campañas diferenciadas y activaciones comerciales que permiten dar mayor visibilidad a las marcas participantes.

Casos que reflejan el potencial del emprendimiento peruano

El impacto de Perú Pasión también se observa en empresas que han fortalecido su propuesta comercial como parte de este proceso. Es el caso de Amaru Superfoods, que tras participar en Impulso MYPE reforzó su planificación estratégica, incorporó indicadores de gestión y optimizó sus capacidades operativas. Como resultado, registró un crecimiento comercial importante, amplió su portafolio a 35 productos y hoy desarrolla productos para Bell’s, además de avanzar en nuevas oportunidades con otras empresas del ecosistema de Intercorp Retail.

Otro ejemplo es Tauri, emprendimiento dedicado a productos elaborados con superalimentos peruanos. Su recorrido comenzó en el marketplace de plazavea.com.pe, donde pudo validar la aceptación de su propuesta. Posteriormente, gracias a su desempeño y al acompañamiento recibido, logró incorporarse a las tiendas físicas de plazaVea.

Estos casos muestran cómo la combinación de asesoría especializada, espacios de comercialización y herramientas de fortalecimiento empresarial puede contribuir a que más negocios peruanos consoliden su desarrollo dentro del canal moderno.

Una iniciativa con mirada descentralizada

Como parte de su visión de futuro, Perú Pasión busca ampliar su alcance en distintas regiones del país mediante alianzas con Produce y la participación en ruedas de negocio descentralizadas. El objetivo es acercar esta propuesta a más emprendimientos y seguir generando oportunidades para impulsar su desarrollo comercial.

Así, Perú Pasión continúa ampliando la presencia de emprendimientos peruanos en el canal moderno, acompañando su crecimiento desde las primeras etapas hasta su consolidación comercial.

¿Cómo ser parte de Perú Pasión?

Las MYPES interesadas en incorporarse al programa pueden conocer más información y postular de manera gratuita a través de www.perupasion.pe. Asimismo, los consumidores pueden encontrar los productos participantes en las tiendas plazaVea y en plazavea.com.pe.

Reportaje publicitario