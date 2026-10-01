En los últimos años, el acceso de los peruanos a productos financieros ha avanzado: actualmente, el 76% de la población posee al menos uno. Sin embargo, contar con una cuenta, tarjeta u otro producto financiero no necesariamente implica tener los conocimientos para administrarlo adecuadamente.

Así lo revela el estudio “Bienestar Financiero en Perú 2026: Cómo los peruanos entienden, administran y viven sus finanzas”, elaborado por Ipsos Perú —por encargo de Banco Falabella Perú y con el apoyo de Asbanc—, que analizó los conocimientos y comportamientos financieros de la población adulta e identificó las principales brechas entre distintos grupos del país.

Una nota por debajo del nivel de aprobación

A partir de 1,001 encuestas presenciales realizadas en hogares urbanos y rurales del país, entre el 29 de mayo y el 10 de junio de 2026, el estudio mostró que los peruanos —en una escala de 0 a 20— obtienen en promedio una nota de 9 en conocimientos financieros, por debajo del umbral de aprobación.

Las diferencias son marcadas entre distintos grupos. Mientras la población urbana alcanza una nota de 9,7, la rural obtiene 6,3. Entre quienes están bancarizados, el promedio llega a 9,9, frente a 6,1 entre quienes no lo están.

Las brechas también aparecen al abordar conceptos financieros específicos. Solo un 21% comprende correctamente el interés simple, un 37% responde correctamente sobre interés compuesto y apenas un 7% logra contestar bien ambas preguntas. A ello se suma que menos de la mitad comprende plenamente para qué sirve el historial crediticio, lo que puede limitar su capacidad de negociación y el acceso a mejores condiciones.

El diagnóstico también evidencia una distancia entre la importancia que las personas asignan al ahorro y su comportamiento efectivo. Aunque un 77% reconoce que ahorrar regularmente es importante, solo un 48% lo hizo durante los últimos 12 meses. Entre quienes lo hicieron, tiene un peso relevante el ahorro fuera del sistema financiero, como guardar efectivo en casa o recurrir a mecanismos familiares o colectivos.

Asimismo, solo uno de cada cuatro peruanos lleva un control constante de sus finanzas.

¿Cómo aprenden los peruanos a manejar su dinero?

La experiencia personal sigue siendo la principal fuente de aprendizaje financiero. Un 45% de los encuestados señala que aprendió a manejar su dinero a partir de su propia experiencia, mientras que un 24% menciona a sus padres o familia. En contraste, solo 5% menciona al colegio o la universidad y apenas 2% señala a su banco o entidad financiera.

El diagnóstico también identifica desafíos en materia de bienestar. Solo un 28% califica su situación financiera como buena o muy buena, mientras que un 55% la considera regular. Además, un 45% declara sentir ansiedad o preocupación frecuente al pensar en sus finanzas y un 37% señala que no podría cubrir sus gastos durante un mes si dejara de percibir ingresos.

El estudio completo está disponible aquí.

El concepto de bienestar financiero

Para Banco Falabella Perú, estos resultados son el punto de partida de una idea que busca instalar en el debate público: el “bienestar financiero”, entendido no solo como el acceso a productos, sino como la capacidad real de las personas para administrar sus finanzas, afrontar imprevistos y poder planificar un futuro con tranquilidad. “El bienestar financiero empieza por entender la realidad que viven las personas. El valor de este estudio radica en que nos permite identificar brechas en conocimientos, hábitos y percepciones financieras, y pone sobre la mesa información relevante para que, como sector, podamos impulsar mejores herramientas y soluciones para los peruanos”, señaló Matías Aranguren, CEO de Banco Falabella Perú, durante la presentación del informe en la sede de la Asociación de Bancos del Perú (Asbanc).

Los resultados fueron analizados en un panel con Martín Naranjo, presidente de Asbanc; Giovanna Prialé, economista especializada en educación financiera; y Jorge Mogrovejo, superintendente adjunto de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), quienes coincidieron en que se trata de un desafío compartido, en el que las cifras son un punto de partida para delinear acciones entre banca, gremios, academia y Estado en pro de una mayor educación financiera.

Las apuestas de Banco Falabella

El bienestar financiero es uno de los pilares de la estrategia de sostenibilidad de Banco Falabella Perú. “Contamos con una estrategia donde el bienestar financiero es uno de nuestros pilares centrales. Creemos que una sociedad más informada puede tomar mejores decisiones financieras, por lo que desde hace más de una década impulsamos iniciativas para fortalecer la educación financiera de las personas”, comenta Aranguren.

Este compromiso se materializa a través de programas como Team por la Educación Financiera, mediante el cual los colaboradores voluntarios realizan charlas y talleres gratuitos. En los últimos tres años, cerca de 5,000 peruanos se han beneficiado de esta iniciativa.

A ello se suman herramientas innovadoras como Edducity, un videojuego educativo (www.edducity.com) que busca acercar conocimientos financieros de manera didáctica: desde su lanzamiento, han participado más de 13 mil estudiantes. Otra iniciativa es Aprende con Eddu, un juego de mesa que enseña estas temáticas a niños desde los 11 años. El banco también dispone de contenidos digitales con información y consejos prácticos orientados a apoyar una mejor toma de decisiones financieras.

Desafío futuro

El desafío planteado por el estudio, y compartido por los expositores que participaron del panel, es avanzar hacia una educación financiera abordada de manera coordinada y sostenida, evitando que los esfuerzos se desarrollen de forma aislada.

Mientras esa articulación avanza, Banco Falabella Perú continuará ampliando sus programas de educación financiera con el propósito de contribuir al bienestar financiero de las personas mediante herramientas, conocimientos y acompañamiento que les permitan tomar decisiones informadas y hacer un mejor uso de los productos y servicios financieros.

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