Hoy alguien en Lima vende productos que nunca tocó, desde un celular, a clientes que nunca verá. Otro factura con un canal de contenido sin haber abierto una oficina. Una marca nace en TikTok, vende en un live y recién después piensa en una tienda física. Ninguno de esos negocios aparecía en un plan de estudios hace una década. Y no son curiosidades: son industrias enteras que todavía se están escribiendo.

El profesional que las empresas de hoy necesitan

Las empresas lo ven y reaccionan. Abren un canal digital, ajustan procesos, contratan a alguien que entienda de redes. Pero reaccionar es llegar tarde. La forma de hacer negocios cambia más rápido de lo que las organizaciones logran adaptarse, y muy pocas terminan imponiendo el cambio.

Por eso el profesional que necesitan las organizaciones ya no es solo el que se adapta. Es el que ve una oportunidad donde otros ven ruido, arma un modelo de negocio donde nadie más lo ve y lo defiende ante alguien que no tiene por qué darle la razón. Eso no se aprende en una diapositiva.

Acciona UCAL: aprender resolviendo retos junto a empresas

En la Facultad de Negocios e Ingeniería de UCAL formamos ese perfil. Nuestro modelo se llama aprendizaje aplicado y se materializa con Acciona UCAL, donde trabajan tres actores a la vez. Una empresa pone un reto que todavía no resuelve. El alumno investiga en campo, define el problema y a mitad de ciclo lleva una propuesta preliminar que ese aliado hace pivotar. El profesor acompaña todo el recorrido y convierte la experiencia en aprendizaje, actuando como ese jefe directo que modula una propuesta antes de escalarla a gerencia. En la última semana, el alumno sustenta la propuesta final ante el aliado, que juzga si es viable para implementarla. Nuestro modelo simula el proceso de resolución de problemas en una empresa de verdad.

De ahí no sale alguien con un repertorio de fórmulas, sino alguien acostumbrado a proponer lo que todavía no existe. Ese es el perfil: no el que se adapta a la industria, sino el que la transforma.

Este año, ese modelo dejó de ser opinión. QS es uno de los referentes globales en evaluación universitaria. Su evaluación “Industry Alignment Assessment” mide el grado de alineación entre la formación que imparte un programa y las competencias, conocimientos y experiencias que demanda el mercado laboral local y global. Nuestro programa de Administración recibió la insignia Nivel Oro, el más alto de sus tres niveles.

Tecnología aplicada desde el primer ciclo

La tecnología tampoco es un curso aparte ni un laboratorio final. Está metida en cómo se aprende desde el primer ciclo. El alumno no aprende sobre la tecnología; aprende a trabajar con ella.

Lo hacemos en todos nuestros programas: buscamos dónde la tecnología potencia lo que cada disciplina hace. Nuestras carreras de negocios no son la excepción.

Las industrias que vienen todavía no tienen nombre. Alguien las va a crear. En la Facultad de Negocios e Ingeniería de UCAL formamos a quienes lo harán.