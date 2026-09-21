Cuando ocurre una emergencia de gran magnitud, la necesidad inmediata de comunicarse y coordinar acciones críticas choca con la fragilidad de las redes tradicionales. Los huaicos, desbordes de ríos y deslizamientos dañan de forma directa las comunicaciones y aíslan regiones enteras, afectando severamente tanto la infraestructura física como la capacidad productiva del país.

En Perú, el Fenómeno El Niño se ha presentado 44 veces desde 1578, siendo el de 2017 el último que evidenció esta vulnerabilidad. Según el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), se registraron 214 afectaciones directas a las redes de telecomunicaciones a escala nacional. Asimismo, la evaluación de daños del Indeci de la temporada de lluvias 2016-2017 reveló que el colapso de vías y antenas redujo hasta en un 37% la capacidad operativa de la telefonía móvil en las zonas más golpeadas de la costa norte.

La historia reciente demuestra que este riesgo permanece. Durante el paso del ciclón Yaku en 2023, las lluvias torrenciales e inundaciones provocaron la caída simultánea de 275 estaciones base a nivel nacional y dejaron fuera de servicio 142 antenas, incomunicando a más de 130 localidades en seis regiones del país.

El impacto económico es inmediato: según el estudio Hourly Cost of Downtime Survey de la consultora ITIC, más del 90% de las medianas y grandes corporaciones calcula que una sola hora de corte o pérdida de conectividad supera los 300.000 dólares en pérdidas operativas.

Conectividad satelital para la continuidad corporativa

Ante el escenario generado por el fenómeno de El Niño y la posibilidad de lluvias intensas, inundaciones y otros eventos naturales, las empresas enfrentan el desafío de mantener sus operaciones y comunicaciones aun cuando la infraestructura terrestre pueda verse afectada. Por eso, hoy la tecnología satelital se convierte en una alternativa clave de respaldo que ayuda a sostener los flujos de trabajo críticos y evitar paralizaciones operativas.

Como parte de estas alternativas de respaldo, Entel Empresas pone a disposición el servicio de Internet Empresarial Starlink, una solución fija que permite mantener interconectadas las diferentes sedes, plantas y unidades operativas de una compañía.

Al operar mediante satélites de baja órbita y prescindir del cableado terrestre tradicional, este enlace permite que los sistemas de gestión, plataformas en la nube y aplicaciones esenciales sigan funcionando sin interrupciones, fortaleciendo la productividad incluso en los momentos más exigentes.

A esta protección de la infraestructura fija se suma la necesidad vital de coordinar con los equipos humanos durante una contingencia. A través de la tecnología Direct-to-Cell (D2C), fruto de la alianza entre Entel y Starlink, los celulares compatibles se conectan de manera automática a la red satelital, cuando no exista señal móvil de Entel, y te ubiques al aire libre y con línea de vista directa al cielo.

Esto permite que los colaboradores y líderes de operaciones puedan enviar mensajes de texto y utilizar aplicaciones esenciales de mensajería y ubicación en zonas donde las antenas móviles hayan quedado fuera de servicio, facilitando una respuesta rápida y coordinada ante cualquier emergencia.

Frente a contingencias climáticas y desastres imprevistos, contar con respaldo satelital de alta capacidad marca la diferencia entre la posible paralización de procesos críticos y la resiliencia operativa. Es aquí donde Entel Empresas actúa para proteger los activos y mantener conectadas a las empresas con las soluciones fijas y móviles de Starlink, acompañando la continuidad de sus operaciones cuando más lo necesitan.

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