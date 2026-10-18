Horóscopo de HOY, domingo 18 de octubre del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Amor: no será apropiado improvisar en temas que piden definición, pero lo hará bien, con afecto. Salud: una dolencia ya no molesta. Sorpresa: un cambio se avecina.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Amor: la relación comenzará a dar señales de madurez y con mutuo encanto la armonía crece. Salud: caminar más le hará bien. Sorpresa: encuentro con buen humor.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Amor: no querrá disimular lo que siente, con menos palabras, habrá gestos que expresarán todo. Salud: un buen descanso ayudará. Sorpresa: un extraño mostrará simpatía.

CANCER (junio 22-julio 22)

Amor: no será buena actitud exagerar el interés por una ex pareja; el presente le ofrece algo más. Salud: no olvide hidratarse bien. Sorpresa: una mentira se revelará.

LEO (julio 23-agosto 22)

Amor: los sentimientos serán claros, no habrá nada que confunda lo que siente por alguien especial. Salud: ejercitarse más le hará bien. Sorpresa: respuesta emocional.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Amor: se recuperará de los altibajos en la relación; sin idealizar, la relación será hermosa. Salud: un estudio traerá alivio. Sorpresa: alguien necesita límites.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Amor: se dará un encuentro mágico con alguien especial; se dejará llevar y lo disfrutará. Salud: hará cambios en la dieta. Sorpresa: un recuerdo tendrá otro matiz.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Amor: la relación necesitará de su carácter para resguardar la intimidad y poner límites. Salud: un chequeo será oportuno. Sorpresa: regalo ingenioso.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Amor: superará los problemas que atraviesan la relación y consolida la armonía. Salud: una terapia será efectiva. Sorpresa: gracioso encuentro.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Amor: su intento de controlar todo se frustrará, pero gustará lo dulce de compartir. Salud: el caminar le activará. Sorpresa: cambio de imagen.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Amor: una actitud inesperada creará confusión pero no causará enojo; la calidez permanece. Salud: una molestia se disipará. Sorpresa: hallará algo extraviado.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Amor: no dejar pasar un pequeño detalle hará bien a la relación y permitirá el fluir de la calidez. Salud: alcanzará un sano equilibrio. Sorpresa: recupera una vocación.

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SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: CARACTERIZADA POR SU INTELIGENCIA PRIVILEGIADA Y SUS RAZONAMIENTOS CAUTOS.