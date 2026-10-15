Changan, la marca china número uno del Perú, demostró una vez más que se mueve al ritmo de las personas. El lunes 5 de octubre inició el recorrido de los vagones de la Línea 1 del Metro de Lima que vestirán en sus cubiertas la identidad visual de la marca y los modelos de su exitosa serie CS. Este branding marca un hito al ser el primero que una marca automotriz realiza en el tren de Lima.

Durante el próximo mes, millones de personas podrán ver a Changan recorrer la capital a través de 11 distritos. Con esta campaña, la marca busca mantener su posicionamiento de líder y en esta ocasión lo hizo con un medio de movilidad masivo que conecta la ciudad, que está vivo y todos los días transporta a más de 600 mil personas.

“ Queríamos estar en el día a día de las personas, salirnos de lo tradicional y estar más cerca de los clientes. Marco Reyes Brand Manager de Changan Perú

El directivo resalta que la marca buscaba salir de los showrooms, los concesionarios y las vallas. Al trascender los espacios tradicionales de exhibición comercial, Changan conecta de forma directa con el pulso cotidiano de la ciudad. Y en la Línea 1 del Metro de Lima encontró al aliado ideal para hacerlo.

La firma automotriz china se convierte en la primera del sector en intervenir la Línea 1 del Metro de Lima, conectando su exitosa línea CS con millones de peruanos.

Para Andrea Ariansen, Marketing Lead de Changan Perú, este sistema de transporte brindaba una sinergia perfecta. “Es un medio masivo que está cerca de la gente. Como la marca china número uno y cuarta en el mercado general, sentimos la responsabilidad de buscar nuevos formatos”, cuenta. Asimismo, resaltó el trabajo coordinado con las autoridades y el personal de la Línea 1 del Metro de Lima para llevar a cabo la campaña con éxito.

A la presentación de los vagones intervenidos antes de su primer recorrido asistieron autoridades de la Línea 1, medios de comunicación y embajadores de la marca, entre ellos Pablo Saldarriaga, Rodrigo Sánchez Patiño y Gino Pesaressi. Este último destacó el trabajo de la marca y su compromiso con el Perú que —cuenta— se evidencia en acciones como esta. “Realmente se preocupan por llevar la marca a más personas. Estoy feliz de ser parte de la familia Changan”, dijo.

“ Queremos que más personas conozcan nuestra marca, nuestro portafolio y todo lo que tiene para ofrecer. Changan viene creciendo muchísimo y va a seguir creciendo todavía más. Andrea Ariansen Marketing Lead de Changan Perú

Portafolio SUV y expansión hacia nuevas energías

26 estaciones entre Villa El Salvador y San Juan de Lurigancho, atravesando 11 distritos de Lima.

La intervención gráfica destaca a la renovada línea CS —conformada por los modelos New CS15, New CS35 Max, New CS55 Plus y New CS75 Plus—, gama lanzada este año que se ha consolidado en el mercado nacional. La consolidación de esta familia de modelos le ha permitido a Changan llegar a más personas con su portafolio, sobre todo en una categoría con bastante demanda en el parque automotor peruano como son las SUV.

Esta evolución comercial cuenta con el respaldo de Inchcape, el mayor distribuidor independiente del sector en el mundo. Con presencia en más de 40 países y operando en el Perú desde 1998, la red ha sido clave para el crecimiento de Changan. “Le damos al cliente peruano todo el respaldo de una red sólida de concesionarios y de una marca establecida. Eso también ha sido una palanca importante que ha permitido a Changan lograr lo que es hoy en día”, agrega Marco Reyes.

La intervención en la Línea 1 del Metro de Lima también acompaña la visión de un nuevo horizonte tecnológico. Changan ya comercializa en el mercado local la firma Deepal, especializada en modelos híbridos de rango extendido con autonomías que alcanzan los 1.100 kilómetros, y proyecta la llegada de Avatr, su línea de lujo orientada a la electromovilidad.

Cercanía que acompaña el día a día

La primera marca automotriz en realizar este tipo de intervención en un tren de la Línea 1 del Metro de Lima.

El recorrido de la Línea 1 del Metro de Lima confirma la búsqueda de una marca por ser la mejor, que creció hasta ser la marca china número uno del país y situarse en el cuarto puesto del ranking general de ventas automotrices. La meta inmediata apunta a mantener este liderazgo y acelerar la transición hacia alternativas con mayor eficiencia energética.

A lo largo de las próximas semanas, ver a Changan en la Línea 1 del Metro de Lima nos recordará que la marca automotriz china sigue haciendo las cosas bien, sigue presente, está cerca y, sobre todo, se sigue moviendo con nosotros.

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