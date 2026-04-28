Las telecomunicaciones a nivel nacional resultan tan esenciales como los propios dispositivos móviles que permiten comunicarse con el resto del mundo. De hecho, según el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL), actualmente se evidencia una alta competitividad entre las reconocidas operadoras por ofrecer a sus clientes líneas con saldo e internet, así como otros beneficios a un precio módico. En ese contexto, el organismo regulador dio a conocer un ranking con las empresas de telefonía (Entel, Bitel, Claro y Movistar) que más clientes desertaron en el canal presencial en el 2025, además de los problemas detectados a través del medio telefónico. Así, estos indicadores permiten a las compañías optimizar la gestión con los usuarios, con el objetivo de brindar una mejor experiencia. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿QUÉ EMPRESA OPERADORA PERDIÓ MÁS CLIENTES EN 2025, SEGÚN OSIPTEL?

A través de un ranking que mide el desempeño de las principales empresas de telefonía del país, disponible en el Portal de Información de Usuarios, el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) informó que estas compañías tuvieron una deserción de 12 867 991 usuarios, equivalente a 4,27 % a nivel nacional en 2025. Este resultado se ubicó por debajo del límite máximo esperado de 5 %, correspondiente a aquellos que acudieron a un centro o punto de atención, pero se retiraron antes de iniciar su trámite. Sin embargo, el operador que mostró un mejor desempeño fue Bitel con una tasa de deserción de 0,85 %, seguido de Claro con 3,78 % y Movistar con 4,07 %, mientras que Entel presentó un nivel de 11,91 %.

Asimismo, en cuanto al tiempo de espera en el canal presencial, solo el 5,53 % de las atenciones supera los 15 minutos, cifra que se mantiene muy por debajo del límite máximo de 20 %. Este indicador considera el lapso desde la entrega de la constancia de arribo hasta la atención en ventanilla de la empresa telefónica. Por otro lado, en relación al canal presencial, las principales dificultades se concentran en la atención telefónica. Es decir, el 22 % de las llamadas tarda más de 20 segundos en ser derivado a un asesor humano, superando el límite de 15 %. Esta situación afecta principalmente a Bitel (43,80 %), Entel (18,52 %) y Movistar (18,07 %), por su parte, Claro (13,64 %) se mantiene dentro del rango aceptado, conforme comparte La República.

¿CÓMO BLOQUEAR LAS LÍNEAS TELEFÓNICAS REGISTRADAS A TU NOMBRE?

A través de la Resolución n.° 00135-2025-CD/OSIPTEL, del 23 de diciembre de 2025, el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) anunció que cualquier usuario de servicios móviles puede comunicarse con su operadora o acudir a sus oficinas para solicitar el bloqueo de la contratación de nuevas líneas a su nombre en todos los canales de venta habilitados por dichas empresas. Esta medida busca evitar que las personas se conviertan en víctimas de suplantaciones o contrataciones no solicitadas, por lo que las compañías telefónicas están en la obligación de atender su reclamo en un plazo máximo de cinco días hábiles.

Así durante esos días, se efectúa una verificación biométrica para validar la identidad del ciudadano. Al momento que se active la restricción, la operadora telefónica no podrá ingresar nuevas contrataciones vinculadas al DNI del usuario. En ese caso, el titular solo tendrá la facultad de levantar la restricción, de forma presencial y cumpliendo los protocolos de seguridad establecidos. Finalmente, cada persona tendrá la oportunidad de inspeccionar acerca de nuevos convenios registrados con su identidad o información, a fin de revertir la medida exclusivamente con su consentimiento y presencia física en las oficinas de las compañías.