Por Redacción EC

Las telecomunicaciones a nivel nacional resultan tan esenciales como los propios dispositivos móviles que permiten comunicarse con el resto del mundo. De hecho, según el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL), actualmente se evidencia una alta competitividad entre las reconocidas operadoras por ofrecer a sus clientes líneas con saldo e internet, así como otros beneficios a un precio módico. En ese contexto, el organismo regulador dio a conocer un ranking con las empresas de telefonía (Entel, Bitel, Claro y Movistar) que más clientes desertaron en el canal presencial en el 2025, además de los problemas detectados a través del medio telefónico. Así, estos indicadores permiten a las compañías optimizar la gestión con los usuarios, con el objetivo de brindar una mejor experiencia. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.