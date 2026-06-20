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Osiptel difundirá su Programa de Extensión Universitaria (PEU), mediante el cual ofrece 60 becas integrales dirigidas a estudiantes del último año, egresados y bachilleres de las carreras de Economía, Derecho e Ingeniería de universidades licenciadas del país. (Foto: Difusión)
Osiptel difundirá su Programa de Extensión Universitaria (PEU), mediante el cual ofrece 60 becas integrales dirigidas a estudiantes del último año, egresados y bachilleres de las carreras de Economía, Derecho e Ingeniería de universidades licenciadas del país. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

Estudiar en España, Estados Unidos, Irlanda, Francia, Inglaterra y Gran Bretaña, así como acceder a becas integrales en el Perú será posible en la próxima edición de Expouniversidad 2026, que se realizará del 24 al 27 de junio en el Centro de Exposiciones Jockey, en el distrito de Surco.

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