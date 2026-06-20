Estudiar en España, Estados Unidos, Irlanda, Francia, Inglaterra y Gran Bretaña, así como acceder a becas integrales en el Perú será posible en la próxima edición de Expouniversidad 2026, que se realizará del 24 al 27 de junio en el Centro de Exposiciones Jockey, en el distrito de Surco.

La feria reunirá a instituciones educativas, organismos públicos y agencias especializadas que presentarán alternativas de estudio y financiamiento para miles de jóvenes y sus familias.

Entre las principales novedades de esta edición destaca la participación del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), que difundirá su Programa de Extensión Universitaria (PEU), mediante el cual ofrece 60 becas integrales dirigidas a estudiantes del último año, egresados y bachilleres de las carreras de Economía, Derecho e Ingeniería de universidades licenciadas del país.

El programa, que se desarrollará durante diez semanas de manera presencial en Lima, está orientado a formar profesionales especializados en regulación de las telecomunicaciones y gestión pública.

Las becas cubren la totalidad de los costos académicos, además de alimentación, movilidad local y seguro médico. En el caso de los estudiantes provenientes de regiones, también se subvencionan los gastos de traslado y alojamiento en la capital.

La feria también brindará información sobre las Becas BCP, dirigidas a jóvenes talentosos en situación de vulnerabilidad o con necesidad económica. Estas becas financian estudios universitarios y técnicos, cubriendo matrícula, pensiones, costos de titulación y cursos de inglés, y están dirigidas a estudiantes que hayan ingresado a una institución educativa aliada.

Asimismo, participará Time to Go Global, agencia educativa especializada en estudios internacionales, que orientará a los asistentes sobre programas académicos y oportunidades de financiamiento en universidades de Inglaterra, Gran Bretaña, Estados Unidos, Irlanda, España y Francia.

Según la institución, acceder a estudios superiores en estos destinos puede representar una valiosa experiencia internacional y abrir mayores oportunidades de desarrollo profesional y de permanencia laboral en el extranjero.