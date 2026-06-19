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Los miembros de mesa de la segunda vuelta de las elecciones generales del 2026 recibirán la compensación económica de S/ 165 desde este lunes 22 de junio. (Foto: GEC)
Los miembros de mesa de la segunda vuelta de las elecciones generales del 2026 recibirán la compensación económica de S/ 165 desde este lunes 22 de junio. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

A partir del lunes 22 de junio, los más de 270 mil ciudadanos y ciudadanas que ejercieron el cargo de miembro de mesa en una de las mesas instaladas al interior del territorio nacional en la reciente segunda vuelta de las Elecciones Generales del 2026 recibirán la compensación económica de S/ 165.

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