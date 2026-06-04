Por Redacción EC

La segunda vuelta electoral está a la vuelta de la esquina, y más de 27 millones de peruanos se preparan para elegir a su próximo presidente de la República. En esta oportunidad, Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) disputarán la presidencia del Perú para gobernar el país durante los próximos cinco años. A pesar de una serie de problemas que tuvo el primer balotaje debido a la falta de distribución del material electoral en ciertas partes de la capital, gran parte de la población habilitada logró cumplir con su deber cívico. Así, en esta oportunidad, en el marco de las elecciones, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) estableció una serie de normas a favor de los miembros de mesa para el actual proceso electoral. De esta manera, estos beneficios garantizan la participación de la ciudadanía en la segunda vuelta. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.