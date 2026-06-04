La segunda vuelta electoral está a la vuelta de la esquina, y más de 27 millones de peruanos se preparan para elegir a su próximo presidente de la República. En esta oportunidad, Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) disputarán la presidencia del Perú para gobernar el país durante los próximos cinco años. A pesar de una serie de problemas que tuvo el primer balotaje debido a la falta de distribución del material electoral en ciertas partes de la capital, gran parte de la población habilitada logró cumplir con su deber cívico. Así, en esta oportunidad, en el marco de las elecciones, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) estableció una serie de normas a favor de los miembros de mesa para el actual proceso electoral. De esta manera, estos beneficios garantizan la participación de la ciudadanía en la segunda vuelta. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ BENEFICIOS LABORALES TIENEN LOS MIEMBROS DE MESA EN ESTA SEGUNDA VUELTA ELECTORAL?

Este domingo 7 de junio se llevará a cabo la segunda vuelta electoral, en la que más de 27 millones de peruanos, incluidos los miembros de mesa, deberán acudir a las urnas para cumplir con su deber cívico. En ese sentido, a través del Decreto Supremo 007-2026-TR, publicado en el Diario Oficial El Peruano, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo dispuso medidas laborales dirigidas exclusivamente a los integrantes de mesa y a los trabajadores que deban ejercer su derecho al voto o cumplir funciones durante el segundo balotaje.

Es decir, los miembros de mesa que completaron su capacitación y cumplieron su función tendrán derecho a un día de descanso remunerado no compensable dentro de los 90 días posteriores a la elección presidencial. Por su parte, quienes ejercieron el cargo sin realizar la capacitación o fueron seleccionados el mismo día en la cola recibirán un descanso remunerado compensable el lunes 8 de junio, cuyas horas deberán recuperarse posteriormente, según la necesidad de la entidad pública o privada.

#Elecciones2026 ♬ sonido original - prensachalacatv @prensachalacatv 🔴 TRABAJADORES PODRÁN AUSENTARSE HASTA 4 DÍAS PARA SEGUNDA VUELTA🗳️🇵🇪 Los trabajadores que laboren lejos de su lugar de votación podrán ausentarse hasta cuatro días consecutivos para trasladarse y participar en la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026. La medida busca facilitar el cumplimiento del deber ciudadano de miles de peruanos que deberán viajar para emitir su voto. Asimismo, quienes se desempeñen como miembros de mesa tendrán derecho a un día de descanso remunerado no compensable, siempre que acrediten su participación. La disposición busca garantizar una adecuada organización de la jornada electoral y promover la participación de los ciudadanos en el proceso democrático. #PrensaChalaca #SegundaVuelta #VotoResponsable #MiembroDeMesa

Por último, la norma señala que los trabajadores que deban sufragar en una localidad distinta a la de su centro laboral podrán ausentarse del trabajo entre el viernes 5 y el lunes 8 de junio de 2026, siempre y cuando acrediten haber votado, debiendo compensar posteriormente las horas no laboradas. Asimismo, quienes trabajen el domingo 7 de junio contarán con tolerancia en su horario para ejercer su derecho al voto, mientras que los miembros de mesa estarán exonerados de sus labores ese día, conforme comparte Andina.

¿CÓMO SERÁ LA CÉDULA DE VOTACIÓN PARA LA SEGUNDA VUELTA PRESIDENCIAL 2026?

Luego de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) oficializara que los candidatos Keiko Fujimori y Roberto Sánchez pasarán a una segunda vuelta presidencial, programada para este domingo 7 de junio, ambos iniciaron formalmente su campaña electoral en medio de críticas y cuestionamientos. Frente a esta situación y a pocas semanas de que más de 27 millones de peruanos se acerquen a las urnas, la Oficina Nacional de Procesos Electorales informó que la nueva cédula estará compuesta únicamente por dos secciones, es decir, en el lado izquierdo se ubicará el símbolo de Fuerza Popular junto a la fotografía de Fujimori, mientras que en el lado derecho aparecerán el emblema de Juntos por el Perú y la imagen de Sánchez. Eso no es todo, la ONPE indicó que esta boleta electoral tendrá unas dimensiones de 21 centímetros de ancho y 16 centímetros de alto.