Este fin de semana, en medio de un escenario de fuerte polarización política, cerca de 41 millones de ciudadanos habilitados acudirán a las urnas para elegir al próximo presidente de la República, quien sucederá al actual mandatario, Gustavo Petro. Así, el proceso electoral ha despertado gran expectativa tanto a nivel nacional como internacional, ya que determinará si Colombia continúa con una línea política afín al actual gobierno de izquierda o si opta por un cambio de rumbo en la conducción del país. De esta manera, Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella se enfrentarán en la segunda vuelta electoral, proceso para el cual las autoridades han dispuesto una serie de restricciones y medidas especiales con el fin de garantizar el adecuado desarrollo de la jornada democrática. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿A QUÉ HORA INICIA LA SEGUNDA VUELTA ELECTORAL EN COLOMBIA?

El abogado ultraconservador Abelardo de la Espriella y el senador de izquierda Iván Cepeda Castro serán los candidatos que disputarán la presidencia de Colombia este domingo 21 de junio. Según la Registraduría Nacional del Estado Civil, la jornada electoral se realizará en todo el país en un horario de 8:00 a. m. hasta las 4:00 p. m., sin excepción. Tras el cierre de las mesas de votación, se inician de inmediato las labores de preconteo de los más de 41 millones de colombianos habilitados para este proceso electoral que definirá el futuro del país cafetero.

@ntn24 Este domingo 21 de junio es un día determinante para la democracia de los colombianos. Los votantes tienen la última palabra y antes de la crucial decisión aquí en La Noche de NTN24 les presentamos un especial del Streaming Final de Noticias RCN. Los candidatos presidenciales Iván Cepeda, del Pacto Histórico, y Abelardo De La Espriella, del Movimiento Defensores de la Patria, respondieron por separado en entrevista con José Manuel Acevedo. No se pierda las entrevistas completas en el canal de YouTube de NTN24. ♬ sonido original - NTN24

En el caso de los ciudadanos que viven en el exterior del país pueden votar entre el 15 y el 21 de junio. Para ello, los horarios son establecidos por cada consulado según la hora local, aunque generalmente las mesas funcionan a la misma hora colombiana. Es importante mencionar que, en esta segunda vuelta presidencial también está disponible la opción de voto en blanco. Sin embargo, la legislación local indica que el presidente será elegido por mayoría simple entre los dos candidatos que compiten en esta instancia, por lo que dicho voto no influye en la definición del resultado. De esta manera, será proclamado ganador quien obtenga la mayor cantidad de votos válidos el día de la elección, conforme comparte El País.

¿QUÉ DIJO GUSTAVO PETRO SOBRE LAS ELECCIONES EN COLOMBIA?

Tras desarrollarse la primera vuelta de las elecciones presidenciales el pasado 31 de mayo de 2026, el actual presidente colombiano, Gustavo Petro, rechazó, a través de sus redes sociales, los resultados del preconteo, argumentando que existían presuntas irregularidades en el censo y variaciones sin justificación en el software electoral utilizado por la empresa privada encargada del sistema, la cual llamó la atención de diferentes sectores políticos.