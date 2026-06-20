Por Redacción EC

Este fin de semana, en medio de un escenario de fuerte polarización política, cerca de 41 millones de ciudadanos habilitados acudirán a las urnas para elegir al próximo presidente de la República, quien sucederá al actual mandatario, Gustavo Petro. Así, el proceso electoral ha despertado gran expectativa tanto a nivel nacional como internacional, ya que determinará si Colombia continúa con una línea política afín al actual gobierno de izquierda o si opta por un cambio de rumbo en la conducción del país. De esta manera, Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella se enfrentarán en la segunda vuelta electoral, proceso para el cual las autoridades han dispuesto una serie de restricciones y medidas especiales con el fin de garantizar el adecuado desarrollo de la jornada democrática. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.