Corte de agua en Lima y Callao: conoce los distritos afectados y los horarios de suspensión del servicio para hoy (Foto: GEC)
Corte de agua en Lima y Callao: conoce los distritos afectados y los horarios de suspensión del servicio para hoy (Foto: GEC)
/ JOSE ROJAS BASHE
Por Redacción EC

El anunció un nuevo corte de agua programado en Lima. La entidad responsable del suministro de agua dio a conocer que el servicio será interrumpido de manera temporal en horarios específicos.

La falta del servicio de agua potable se debe al mantenimiento y limpieza de reservorios, empalme de tuberías y otras acciones que buscan mantener o mejorar el servicio a favor de la ciudadanía. Te compartimos toda la información indicada por Sedapal sobre el nuevo corte de agua.

CORTE DE AGUA EN LIMA Y CALLAO

MIÉRCOLES 21 DE OCTUBRE

Pueblo Libre (10:00 a.m. a 10:00 p.m.)

  • C.R. Villa Militar, Cercado
  • Av. Bolívar
  • Av. Paso de los Andes
  • Psj. Cuatro
  • Calle Rosa Toledo
  • Av. Sucre
  • Av. Gral. José Egusquiza

Puente Piedra (12:00 p.m. a 8:00 p.m.)

  • A.H. Los Canteños
  • A.H. Cerrito La Libertad
  • A.H. La Ensenada de Chillón
  • A.H. María J. Espinoza
  • A.H. Estrella Simón Bolívar Sectores III y IV
  • A.H. Los Jazmines
  • A.H. Laderas de Chillón III Explanada
  • A.H. La Merced
  • A.H. Nueva Esperanza
  • A.H. 17 de Octubre
  • A.H. Participación Puente Peciña
  • A.H. Ramiro Prialé
  • A.H. Señor de los Milagros
  • A.H. César Vallejo
  • A.H. Virgen del Carmen I y II Anexo
  • Fam. Señor de los Milagros Mz. I
  • Asoc. APROVIEP
  • Asoc. de Prop. Lotización Rústica La Ensenada
  • Asoc. de Propietarios y Residentes Las Palmas
  • Asoc. Parcela Semirrústica Residencial La Ensenada