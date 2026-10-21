El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció un nuevo corte de agua programado en Lima. La entidad responsable del suministro de agua dio a conocer que el servicio será interrumpido de manera temporal en horarios específicos.
La falta del servicio de agua potable se debe al mantenimiento y limpieza de reservorios, empalme de tuberías y otras acciones que buscan mantener o mejorar el servicio a favor de la ciudadanía. Te compartimos toda la información indicada por Sedapal sobre el nuevo corte de agua.
CORTE DE AGUA EN LIMA Y CALLAO
MIÉRCOLES 21 DE OCTUBRE
Pueblo Libre (10:00 a.m. a 10:00 p.m.)
- C.R. Villa Militar, Cercado
- Av. Bolívar
- Av. Paso de los Andes
- Psj. Cuatro
- Calle Rosa Toledo
- Av. Sucre
- Av. Gral. José Egusquiza
Puente Piedra (12:00 p.m. a 8:00 p.m.)
- A.H. Los Canteños
- A.H. Cerrito La Libertad
- A.H. La Ensenada de Chillón
- A.H. María J. Espinoza
- A.H. Estrella Simón Bolívar Sectores III y IV
- A.H. Los Jazmines
- A.H. Laderas de Chillón III Explanada
- A.H. La Merced
- A.H. Nueva Esperanza
- A.H. 17 de Octubre
- A.H. Participación Puente Peciña
- A.H. Ramiro Prialé
- A.H. Señor de los Milagros
- A.H. César Vallejo
- A.H. Virgen del Carmen I y II Anexo
- Fam. Señor de los Milagros Mz. I
- Asoc. APROVIEP
- Asoc. de Prop. Lotización Rústica La Ensenada
- Asoc. de Propietarios y Residentes Las Palmas
- Asoc. Parcela Semirrústica Residencial La Ensenada
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