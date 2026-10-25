Sedapal informó corte de agua en Lima: zonas afectadas, horarios y distritos | Foto: Composición EC
Sedapal informó corte de agua en Lima: zonas afectadas, horarios y distritos | Foto: Composición EC
Por Redacción EC

El anunció un nuevo corte de agua programado en Lima. La entidad responsable del suministro de agua dio a conocer que el servicio será interrumpido de manera temporal en horarios específicos.

La falta del servicio de agua potable se debe al mantenimiento y limpieza de reservorios, empalme de tuberías y otras acciones que buscan mantener o mejorar el servicio a favor de la ciudadanía. Te compartimos toda la información indicada por Sedapal sobre el nuevo corte de agua.

CORTE DE AGUA EN LIMA Y CALLAO

DOMINGO 25 DE OCTUBRE

Lurigancho (9:00 a.m. a 5:00 p.m.)

  • A.H. Alto Huampaní

La Molina (1:00 p.m. a 9:00 p.m.)

  • Asoc. Los Arbolitos
  • Coop. Musa 1ra, 2da, 3ra, 4ta y 5ta etapa
  • Urb. El Sol de La Molina 1ra, 2da, 3ra etapa
  • Urb. San Remo
  • Urb. Molina Real
  • A.H. Espalda Mini Complejo

LUNES 26 DE OCTUBRE

Carabayllo (12:00 p.m. a 8:00 p.m.)

  • A.H. Asoc. de Pobladores El Bosque de Carabayllo
  • A.H. Las Casuarinas de San Pedro de Carabayllo
  • A.H. Santa Filomena
  • Agrupación de Familia Los Palomares
  • Asociación de Pobladores Primavera del Chaparral
  • Asociación de Vivienda Nueva Cajamarca

MARTES 27 DE OCTUBRE

Miraflores (12:00 p.m. a 11:00 p.m.)

  • Urb. Miraflores
  • Av. 28 de Julio
  • Av. José Larco
  • Av. La Paz
  • Malecón Armendáriz
  • Malecón de la Reserva

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