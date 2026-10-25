El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció un nuevo corte de agua programado en Lima. La entidad responsable del suministro de agua dio a conocer que el servicio será interrumpido de manera temporal en horarios específicos.

La falta del servicio de agua potable se debe al mantenimiento y limpieza de reservorios, empalme de tuberías y otras acciones que buscan mantener o mejorar el servicio a favor de la ciudadanía. Te compartimos toda la información indicada por Sedapal sobre el nuevo corte de agua.

CORTE DE AGUA EN LIMA Y CALLAO

DOMINGO 25 DE OCTUBRE

Lurigancho (9:00 a.m. a 5:00 p.m.)

A.H. Alto Huampaní

La Molina (1:00 p.m. a 9:00 p.m.)

Asoc. Los Arbolitos

Coop. Musa 1ra, 2da, 3ra, 4ta y 5ta etapa

Urb. El Sol de La Molina 1ra, 2da, 3ra etapa

Urb. San Remo

Urb. Molina Real

A.H. Espalda Mini Complejo

LUNES 26 DE OCTUBRE

Carabayllo (12:00 p.m. a 8:00 p.m.)

A.H. Asoc. de Pobladores El Bosque de Carabayllo

A.H. Las Casuarinas de San Pedro de Carabayllo

A.H. Santa Filomena

Agrupación de Familia Los Palomares

Asociación de Pobladores Primavera del Chaparral

Asociación de Vivienda Nueva Cajamarca

MARTES 27 DE OCTUBRE

Miraflores (12:00 p.m. a 11:00 p.m.)