El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció un nuevo corte de agua programado en Lima. La entidad responsable del suministro de agua dio a conocer que el servicio será interrumpido de manera temporal en horarios específicos.
La falta del servicio de agua potable se debe al mantenimiento y limpieza de reservorios, empalme de tuberías y otras acciones que buscan mantener o mejorar el servicio a favor de la ciudadanía. Te compartimos toda la información indicada por Sedapal sobre el nuevo corte de agua.
CORTE DE AGUA EN LIMA Y CALLAO
DOMINGO 25 DE OCTUBRE
Lurigancho (9:00 a.m. a 5:00 p.m.)
- A.H. Alto Huampaní
La Molina (1:00 p.m. a 9:00 p.m.)
- Asoc. Los Arbolitos
- Coop. Musa 1ra, 2da, 3ra, 4ta y 5ta etapa
- Urb. El Sol de La Molina 1ra, 2da, 3ra etapa
- Urb. San Remo
- Urb. Molina Real
- A.H. Espalda Mini Complejo
LUNES 26 DE OCTUBRE
Carabayllo (12:00 p.m. a 8:00 p.m.)
- A.H. Asoc. de Pobladores El Bosque de Carabayllo
- A.H. Las Casuarinas de San Pedro de Carabayllo
- A.H. Santa Filomena
- Agrupación de Familia Los Palomares
- Asociación de Pobladores Primavera del Chaparral
- Asociación de Vivienda Nueva Cajamarca
MARTES 27 DE OCTUBRE
Miraflores (12:00 p.m. a 11:00 p.m.)
- Urb. Miraflores
- Av. 28 de Julio
- Av. José Larco
- Av. La Paz
- Malecón Armendáriz
- Malecón de la Reserva
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