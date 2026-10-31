El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció un nuevo corte de agua programado en Lima. La entidad responsable del suministro de agua dio a conocer que el servicio será interrumpido de manera temporal en horarios específicos.
La falta del servicio de agua potable se debe al mantenimiento y limpieza de reservorios, empalme de tuberías y otras acciones que buscan mantener o mejorar el servicio a favor de la ciudadanía. Te compartimos toda la información indicada por Sedapal sobre el nuevo corte de agua.
CORTE DE AGUA EN LIMA Y CALLAO
SÁBADO 31 DE OCTUBRE
Villa El Salvador (6:00 a.m. a 4:00 p.m.)
- A.H. Edilberto Ramos
Ate (8:40 a.m. a 4:40 p.m.)
- Coop. 26 de Mayo 2da etapa
Chorrillos (8:46 a.m. a 2:00 p.m.)
- Av. Buenos Aires de Villa
- Av. Confraternidad
Puente Piedra (10:30 a.m. a 3:30 p.m.)
- Asociación de Prop. Casa Huerta San Pedro
- sectores 361, 366, 367, 382 y 383
Carabayllo (12:00 p.m. a 8:00 p.m.)
- A.H. Asociación Casa Huerta Villa Nazareth
- Asociación Agrícola Pecuaria Villa Nazareth
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