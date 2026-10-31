Corte de agua en Lima hoy según reportes de Sedapal | Foto: Composición EC
Corte de agua en Lima hoy según reportes de Sedapal | Foto: Composición EC
Por Redacción EC

El anunció un nuevo corte de agua programado en Lima. La entidad responsable del suministro de agua dio a conocer que el servicio será interrumpido de manera temporal en horarios específicos.

La falta del servicio de agua potable se debe al mantenimiento y limpieza de reservorios, empalme de tuberías y otras acciones que buscan mantener o mejorar el servicio a favor de la ciudadanía. Te compartimos toda la información indicada por Sedapal sobre el nuevo corte de agua.

CORTE DE AGUA EN LIMA Y CALLAO

SÁBADO 31 DE OCTUBRE

Villa El Salvador (6:00 a.m. a 4:00 p.m.)

  • A.H. Edilberto Ramos

Ate (8:40 a.m. a 4:40 p.m.)

  • Coop. 26 de Mayo 2da etapa

Chorrillos (8:46 a.m. a 2:00 p.m.)

  • Av. Buenos Aires de Villa
  • Av. Confraternidad

Puente Piedra (10:30 a.m. a 3:30 p.m.)

  • Asociación de Prop. Casa Huerta San Pedro
  • sectores 361, 366, 367, 382 y 383

Carabayllo (12:00 p.m. a 8:00 p.m.)

  • A.H. Asociación Casa Huerta Villa Nazareth
  • Asociación Agrícola Pecuaria Villa Nazareth

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