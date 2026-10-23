Cortes de luz programados en Lima hasta el 25 de octubre: consulta qué zonas serán afectadas y a qué hora

Pluz Energía anunció un nuevo listado de cortes programados de luz que afectarán a miles de ciudadanos. A continuación, compartimos toda la información que debes conocer para tomar las medidas necesarias. Este cese temporal del servicio se debe a trabajos de mantenimiento y ampliación del sistema eléctrico. Se pide a la población que tenga en cuenta el corte de la luz eléctrica en los siguientes horarios, según el distrito de residencia.

Pluz Energía anunció un nuevo listado de cortes programados de luz que afectarán a miles de ciudadanos. A continuación, compartimos toda la información que debes conocer para tomar las medidas necesarias. Este cese temporal del servicio se debe a trabajos de mantenimiento y ampliación del sistema eléctrico. Se pide a la población que tenga en cuenta el corte de la luz eléctrica en los siguientes horarios, según el distrito de residencia. Corte de luz en Lima y Callao: VIERNES 23 DE OCTUBRE Lima Cercado (9:00 a.m. a 6:00 p.m.) JR. APURÍMAC CDRAS. 3, 4, AV. NICOLÁS DE PIÉROLA CDRAS. 11, 12, JR. COTABAMBAS CDRAS. S/N, 2, JR. AZÁNGARO CDRAS. 7, 8, 9, JR. PUNO CDRA. 4, JR. SANDÍA CDRA. 1, JR. INAMBARI CDRA. 2, JR. COLMENA CDRA. 11, JR. LAMPA CDRA. 9, A.H. 10 DE OCTUBRE MZ. O1. San Martín de Porres (8:00 a.m. a 6:00 p.m.) PRO. VIV. LAS PONCIANAS MZS. A, B, C, D, E, ASOC. BRISAS DE STA. ROSA I ETP. MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, ASOC. San Juan de Lurigancho (8:00 a.m. a 6:00 p.m.) A.H. 5 DE NOVIEMBRE MZS. M5, M6, M7, M8, N5, N6, N7, N8, N9, O4, O5, O6, O7, O8, AV. PRÓCERES DE LA INDEPENDENCIA CDRAS. 40, 41, 42, 43, A.H. JAIME ZUBIETA CALDERÓN MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, A.H. HORACIO ZEVALLOS GAMEZ MZS. M5, M6, M7, M8, A.H. EL HERALDO MZS. A, B, A.H. JESÚS A. PAEZ MZ. I15, COOP. VIV. HUANCARAY MZ. M, PRO. CIUDAD MCAL. ANDRES A. CÁCERES MZS. M5, M6, M7, M8, N5, N6, N7, N8, N9, O4, O5, O6, O7, O8. Carabayllo (9:30 a.m. a 5:30 p.m.) ASOC. DE PEQ. PROP. CASA HUERTA NUEVA ESPERANZA SCT. SAN PEDRO DE CARABAYLLO MZS. A, ASOC. PREQ. PROP. CASA NUEVA ESPERANZA MZ. B, AGRUP. DE PEQ. PEOP. CASUA HUERTA DE LA EX. COOP. STA. INÉS DE CHACRA GRANDE MZ. C. San Juan de Lurigancho (9:00 a.m. a 5:00 p.m.) AV. EL BOSQUE 837 San Martín de Porres (9:00 a.m. a 6:00 p.m.) ASOC. VIV. FILADELFIA MZS. B, C, E, E PRIMA, E1, F, G, I, J, ASOC. VIV. SAN REMO II MZS. I, K, ASOC. VIV. LAS BEGONIAS DE STA. ROSA MZS. E, E PRIMA, E1, F, ASOC. VIV. SAN REMO II MZ. K. Comas (8:00 a.m. a 9:00 p.m.) URB. SAN JUAN BAUTISTA MZS. A, B, G, J, M, N, O, P, Q, R, S, AV. LOS INCAS CDRAS. 1, 2, 3, 4, AV. TÚPAC AMARU CDRAS. 51, 52, 77, JR. SAN GERARDO CDRAS. 1, 2, JR. SAN GERVACIO CDRAS. 1,2, JR. SAN JACINTO CDRA. 3, JR. SAN JUAN BAUTISTA CDRAS. 1, 6, JR. SAN JUSTO CDRA. 1, URB. SAN JUAN BAUTISTA MZS. A, B, G, J, M, N, O, P, Q, R, S, COOP. AÑO NUEVO MZS. A, C, LL, M, W, X, Y, Z, AV. DE LOS INCAS CDRAS. 1, 2, 3, 4, PSJE. PAUCARTAMBO CDRA. 1, PSJE. QUILLABAMBA CDRA. 1, JR. SAN GENARO CDRA. 1, CALLE SAN JERÓNIMO CDRA. 1, CALLE SAN JUSTO CDRA. 1, JR. TACNA CDRA. 6, JR. LA UNIÓN CDRA. 6, JR. SAN GERARDO CDRAS. 1, 2, AV. SINCHI ROCA CDRAS. 6, 7, A.H. AÑO NUEVO MZS. A, C, CH, LL, COOP. PAULO VI SANGARARA MZS. A, M, LL, W, X, Z, Callao (8:30 a.m. a 6:30 p.m.) AV. PACASMAYO CDRAS. 4, 5, CALLE MISIONERO ABAD CDRA. 2, PASEO DE LOS FRANCISCANOS CDRAS. 4, 5, PARQUE EL ROSEDAL CDRA. 2. SÁBADO 24 DE OCTUBRE San Juan de Lurigancho (9:00 a.m. a 6:00 p.m.) AGRUP. FAM. PORTADA DE BELÉN MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, P, AGRUP. FAM. CERRITO EL HUASCARÁN MZS. A, B, C, D, E, AGRUP. FAM. NUEVA GENERACIÓN AMP. A Y B MZS. A1, A2, B, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, C, C1, C4, D, E, AGRUP. FAM. PILAR NORES DE GARCÍA MZS. U6K, U6L, U6M, AGRUP. FAM. LA NUEVA PARCELA MZS. K, L, M, N, AGRUP. FAM. LOS San Juan de Lurigancho (8:30 a.m. a 5:30 p.m.) AGRUP. FAM. PORTADA DE BELÉN MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, P, AGRUP. FAM. CERRITO EL HUASCARÁN MZS. A, B, C, D, E, AGRUP. FAM. NUEVA GENERACIÓN AMP. A Y B MZS. A1, A2, B, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, C, C1, C4, D, E, AGRUP. FAM. PILAR NORES DE GARCÍA MZS. U6K, U6L, U6M, AGRUP. FAM. LA NUEVA PARCELA MZS. K, L, M, N, AGRUP. FAM. LOS JARDINES DE JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI ETP. V MZS. A, B, C, D, E, H, AGRUP. FAM. AMPL. N° 3 J.C.M. ZONA XIV MZ. U6C, AGRUP. FAM. AMP. MZ. U4C LAS PALMERAS MZ. A. Lima Cercado (9:00 a.m. a 4:00 p.m.) JR. AUGUSTO WIESE CDRAS. 8, 9, AV. NICOLÁS DE PIÉROLA C/ WIESSE, JR. APURÍMAC CDRA. 2, AV. NICOLÁS DE PIÉROLA CDRA. 10, AV. NICOLÁS DE PIÉROLA C/ JR. CARABAYA, JR. CARABAYA CDRAS. 8, 9, JR. LAMPA CDRAS. 8, 9, 10, JR. LINO CORNEJO CDRA. 1, JR. CONTUMAZA CDRAS. 8, 9, 10, JR. CARABAYA CDRAS. 8, 9, JR. COLMENA CDRA. 10 La Perla (8:00 a.m. a 6:00 p.m.) JR. ALFONSO UGARTE CDRAS. 11, 12, 13, JR. ATAHUALPA CDRAS. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, JR. BOLOGNESI CDRA. 11, JR. HUASCAR CDRAS. 1, 2, 4, 5, AV. MIGUEL GRAU CDRAS. 10, 11, 12, 13, AV. LA PAZ CDRA. 4, JR. ARBAHAM LINCOLN CDRAS. 4, 5, CALLE WASHINGTON CDRA. 4, JR. VICTOR FAJARDO CDRAS. 11, 12, JR. ZARUMILLA CDRAS. 4, 5, JR. VIGIL CDRA. 10, AV. JOSÉ GALVEZ CDRAS. 1, 2, 3, AV. BRASIL CDRAS. 5, 6, JR. MONTEVIDEO CDRA. 4, CALLE CAHUIDE CDRAS. 4, 7, U.V. LA PERLA BLOQUES I, J, K, L, Comas (8:30 a.m. a 5:30 p.m.) ASOC. VIV. LA ESPERANZA MZS. A, B, C, D, ASOC. CASA HUERTA ECOS DEL CHILLÓN MZ. I, ASOC. PROP. VIV. LAS DALIAS DE SANTA BARBARA MZ. A. San Juan de Lurigancho (9:30 a.m. a 5:30 p.m.) ASOC. PROP. URB. SAN CARLOS MZS. F1, G1, H1, I1, S1, X1, AV. PRÓCERES DE LA INDEPENDENCIA CDRAS. 26, 27, ASOC. VIV. JORGE BASADRE MZS. R, R1, COOP. VIV. LOS ÁNGELES MZ. N. Comas (9:00 a.m. a 6:00 p.m.) URB. CARABAYLLO MZS. A, B, D, E, F, G, H, H PRIMA, H1, AV, METROP CDRA. 5, AV. MAESTRO PERUANO CDRA. 4. DOMINGO 25 DE OCTUBRE San Juan de Lurigancho (9:00 a.m. a 7:00 p.m.) LAS LOMAS FTE.763.ESQ.SANTUARIO(SED1373)