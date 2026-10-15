Por Redacción EC

Conservar la fuerza y la movilidad a medida que pasan los años es uno de los grandes desafíos para mantener una buena calidad de vida. Aunque el envejecimiento forma parte de un proceso natural, sus efectos sobre el organismo pueden manifestarse de distintas maneras, entre ellas, una disminución progresiva del músculo esquelético, tejido indispensable para realizar desde las tareas más sencillas del hogar hasta actividades que requieren mayor esfuerzo físico. Este deterioro no siempre resulta evidente al comienzo, pero, con el tiempo, puede comprometer el equilibrio, dificultar los desplazamientos y reducir la independencia. Frente a este escenario, la actividad física adquiere un papel fundamental en la prevención de enfermedades crónicas y el cuidado de la salud. Sin embargo, aunque caminar, nadar y montar bicicleta favorecen el funcionamiento cardiovascular, existe otra modalidad que merece especial atención cuando el objetivo es preservar los músculos y potenciar nuestra salud: el entrenamiento de fuerza.