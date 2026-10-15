Es momento de modificar nuevamente el horario. Este mes de noviembre, el famoso Daylight Saving Time (horario de verano) culmina en todo el territorio de Estados Unidos y la ciudad de Nueva York se alista para modificar su reloj y quedar listo para el horario de invierno. A continuación, te dejaré con todos los detalles para que sepas cuándo cambiar la hora en Nueva York 2026, con la fecha exacta y cómo debes atrasar correctamente tu reloj .

Cambio de horario en Nueva York 2026: cuándo atrasar el reloj el 1 de noviembre

El domingo 1 de noviembre de 2026 termina el horario de verano (Daylight Saving Time) en el estado de Nueva York. El ajuste se producirá a las 2:00 a. m., hora local del Este, cuando los relojes deberán atrasarse una hora y volver a marcar la 1:00 a. m. Así comenzará el horario estándar (Eastern Standard Time, EST), con más luz durante las primeras horas de la mañana y anochecer más temprano. El cambio se aplica tanto en la ciudad de Nueva York como en el resto del estado, de acuerdo con el calendario federal vigente.

¿A qué hora cambia el horario en Nueva York el 1 de noviembre?

Dato Información Fecha Domingo 1 de noviembre de 2026 Hora del ajuste 2:00 a. m., hora local Qué debes hacer Atrasar el reloj una hora, hasta la 1:00 a. m. Horario que termina Eastern Daylight Time (EDT) Horario que comienza Eastern Standard Time (EST) Duración del domingo 25 horas en términos de hora local

El cambio se produce de madrugada para reducir las alteraciones en las actividades cotidianas. En lugar de avanzar hacia las 3:00 a. m., el reloj vuelve a la 1:00 a. m., de modo que ese intervalo se repite. Para quienes viven en Nueva York, la recomendación más sencilla es ajustar los relojes manuales antes de acostarse el sábado 31 de octubre y comprobar el domingo que los dispositivos conectados muestran la hora correcta.

WASHINGTON DC (ESTADOS UNIDOS), 12/10/2026.- Cambio de hora en EE. UU. el 1 de noviembre de 2026: fecha, hora del ajuste, estados afectados, excepciones y situación de la Sunshine Protection Act. FOTO DE WIRESTOCK PARA ISTOCK Y GETTYS IMAGES / WIRESTOCK

¿Cómo preparar el teléfono, la computadora y otros dispositivos para el cambio?

La mayoría de los teléfonos y computadoras actualizados modificará la hora automáticamente si tienen activadas las opciones de fecha, hora y zona horaria automáticas. En un iPhone, revisa Ajustes → General → Fecha y hora; en Android, busca Fecha y hora dentro de Ajustes, ya que la ruta puede variar según el fabricante. En Windows, entra en Configuración → Hora e idioma → Fecha y hora, mientras que en macOS debes abrir Ajustes del Sistema → General → Fecha y hora. Los relojes inteligentes suelen sincronizarse con el teléfono vinculado, aunque depende del modelo y la configuración. Si un dispositivo no cambia, comprueba la zona horaria seleccionada y activa el ajuste automático antes de corregirlo manualmente.

¿Qué relojes debes atrasar manualmente la noche del sábado 31 de octubre?

Antes de acostarte, cambia los relojes de pared, despertadores analógicos y otros aparatos que no se conectan a internet ni reciben una señal horaria. Comprueba también el reloj del automóvil: algunos vehículos actualizan la hora automáticamente, mientras que otros requieren hacerlo desde los controles del tablero o del sistema multimedia. Los hornos, microondas y electrodomésticos también pueden necesitar un ajuste manual. El domingo, revisa las alarmas y las citas programadas para evitar confusiones. Como recomendación adicional, el Departamento de Vehículos Motorizados de Nueva York (DMV) advierte que el cambio puede alterar temporalmente el sueño y aumentar la somnolencia al conducir; por eso, conviene descansar bien y prestar atención durante los desplazamientos.

¿Se eliminará el cambio de horario en Nueva York en 2026?

Por ahora, Nueva York debe seguir el calendario vigente. La Sunshine Protection Act de 2025, una propuesta federal para hacer permanente el horario de verano, fue aprobada por la Cámara de Representantes el 14 de julio de 2026 con 308 votos a favor y 117 en contra. Sin embargo, el proyecto fue remitido al Senado y no se convirtió en ley. Reuters informó el 2 de octubre que la iniciativa se había estancado en esa cámara. Por tanto, el cambio del 1 de noviembre sigue en pie: para modificar el sistema actual, el Congreso debe completar el proceso legislativo y la norma debe entrar en vigor.

Preguntas frecuentes sobre el cambio de horario en Nueva York

¿El cambio se aplica en todo el estado de Nueva York?

Sí. Tanto la ciudad de Nueva York como Buffalo, Albany, Rochester, Syracuse y las demás localidades del estado aplican el cambio al horario estándar.

¿El domingo 1 de noviembre tendrá 25 horas?

Sí, según el reloj local. Al repetirse la hora comprendida entre la 1:00 y las 2:00 a. m., el día tendrá una hora adicional.

¿Cuándo volverá a comenzar el horario de verano?

El próximo inicio está previsto para el domingo 14 de marzo de 2027, cuando los relojes deberán adelantarse una hora.

¿El cambio modifica la hora de las citas y los vuelos?

Los horarios oficiales se interpretan según la hora local vigente. Aun así, revisa las confirmaciones de vuelos, reservas y reuniones, sobre todo si se coordinan con otras zonas horarias.

¿A qué hora anochecerá después del cambio?

Anochecerá aproximadamente una hora antes según el reloj que antes del ajuste, aunque la hora exacta dependerá de la fecha y la localidad. El cambio también hará que amanezca más temprano.