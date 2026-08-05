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La otra elección

En dos meses volveremos a las urnas para elegir a nuestras autoridades regionales y municipales.

    Editorial El Comercio
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Giovanni Tazza
    Ilustración: Giovanni Tazza

    El Perú ha vuelto a atravesar una campaña electoral compleja, turbulenta y polarizada. La elevada cantidad de candidaturas en la primera vuelta y la confrontación que marcó la segunda convirtieron el proceso en una verdadera prueba de fuego para nuestra democracia, los organismos electorales y la ciudadanía.

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