La otra elección

El Perú ha vuelto a atravesar una campaña electoral compleja, turbulenta y polarizada. La elevada cantidad de candidaturas en la primera vuelta y la confrontación que marcó la segunda convirtieron el proceso en una verdadera prueba de fuego para nuestra democracia, los organismos electorales y la ciudadanía.

Este año, la vida política del país no ha tenido pausas y el calendario nos conduce inexorablemente hacia un nuevo hito: las elecciones regionales y municipales del domingo 4 de octubre, en las que escogeremos a las autoridades que tendrán en sus manos los destinos de nuestros distritos, provincias y regiones.

Durante la primera mitad del año, los electores estuvieron expuestos a una avalancha de descalificaciones, ataques y lugares comunes. Muchas veces las propuestas quedaron en segundo plano. Algunos de los diputados y senadores que hoy nos sorprenden desagradablemente por su conducta o antecedentes llegaron al Congreso bicameral gracias al arrastre de las candidaturas presidenciales, no por sus méritos ni por la calidad de sus propuestas. Este esquema amenaza con repetirse a escala subnacional.

Por ello, el país necesita electores informados. En dos meses vamos a escoger a las autoridades cuyas decisiones tendrán repercusión inmediata en nuestras vidas diarias y en las de nuestros vecinos. Serán ellas las que definirán las políticas locales en materia de seguridad ciudadana, transporte, limpieza pública y ornato.

En una coyuntura en la que un video viral puede tener más impacto que un plan de gobierno, es responsabilidad de cada elector buscar información confiable para tomar la mejor decisión.

Ese también es nuestro compromiso. A través de nuestras distintas plataformas, El Comercio brindará una amplia cobertura de las principales candidaturas en las regiones, provincias y distritos, dando a conocer sus propuestas, antecedentes y equipos, con el fin de ofrecer a nuestra audiencia herramientas para tomar una decisión informada.

En octubre volveremos a las urnas. Pero la democracia no se ejerce recién el día de la elección. Esta se fortalece en los días previos contrastando, cuestionando y reflexionando.