Una nueva oportunidad

Hoy es un día especial para el Perú. Elegiremos a los 25 gobernadores regionales, 196 alcaldes provinciales y casi 1.700 alcaldes distritales del país, además de cientos de consejeros regionales y miles de regidores. Para bien o para mal, las decisiones que tomemos este domingo nos acompañarán por los próximos cuatro años.

Lamentablemente, los partidos políticos y movimientos regionales en contienda no lograron o no quisieron armar un buen abanico de opciones dentro del cual elegir. De acuerdo con información del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), 49 candidatos a gobernadores, distribuidos en 23 de las 25 regiones, acumulan 98 sentencias penales. En Lima se pueden encontrar candidatos con condenas por homicidio, secuestro y corrupción. Adicionalmente, más de la mitad de los aspirantes a un cargo de elección popular no ha completado estudios luego del colegio, según sus propias declaraciones. Así, muchas de las opciones que las organizaciones políticas han puesto frente a los votantes no debieron haber pasado un escrutinio interno básico de idoneidad política ni la revisión legal del JNE.

Con este contexto, la campaña electoral, previsiblemente, tampoco ha sido ejemplar. Han abundado los ataques personales, las manipulaciones y la guerra sucia en redes sociales. Incluso se vivieron lamentables episodios de violencia política. Según información del JNE, hasta el 25 de setiembre se reportaron 83 casos de amenazas, extorsiones y ataques contra candidatos y otros actores políticos en 21 regiones del país.

Los ciudadanos están llamados hoy a superar todas las dificultades anteriores para emitir un voto reflexionado y responsable. Para quienes piensan que estos son comicios de segundo orden comparados con las elecciones generales de abril pasado, conviene recordar que, de los S/74.600 millones presupuestados para inversión pública este año, S/51.000 millones están en manos de los gobiernos regionales y las alcaldías provinciales y distritales. Con esta enorme tajada, los funcionarios que elegiremos hoy serán los principales responsables de cerrar brechas en educación, salud, transporte y varios otros aspectos críticos para la calidad de vida del ciudadano promedio. Son precisamente las autoridades subnacionales las llamadas a estar más cerca de la población, escuchar sus preocupaciones con honestidad y atender diligentemente sus problemas. Ese fue, al menos, uno de los objetivos centrales de la descentralización política del Perú que se impulsó a inicios de siglo. A pesar de todas las trabas en el camino, los votantes tenemos hoy una nueva posibilidad de rescatar lo más cercano a ese ideal. No la echemos a perder.