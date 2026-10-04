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Una nueva oportunidad

Aun si la campaña electoral no ha sido ideal, los ciudadanos tenemos hoy una nueva oportunidad para elegir bien a nuestras autoridades más cercanas.

    Editorial El Comercio
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    de El Comercio

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Giovanni Tazza
    Ilustración: Giovanni Tazza

    Hoy es un día especial para el Perú. Elegiremos a los 25 gobernadores regionales, 196 alcaldes provinciales y casi 1.700 alcaldes distritales del país, además de cientos de consejeros regionales y miles de regidores. Para bien o para mal, las decisiones que tomemos este domingo nos acompañarán por los próximos cuatro años.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.