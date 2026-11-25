Inaugurada ayer en Urubamba, la edición 64 de la Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE) eligió un lema que es, en sí mismo, una toma de posición: “Unidos para avanzar”. En una sociedad acostumbrada a dividirse, la primera jornada se dedicó a discutir lo que nos separa, pero sobre todo lo que podría unirnos. Y lo hizo con la honestidad de quienes ya no se conforman con más diagnósticos.

El foro, organizado por IPAE Acción Empresarial, reúne hasta el jueves en Urubamba a destacados líderes y especialistas nacionales e internacionales, junto a gobernadores electos de varias regiones. Este evento busca convertir el potencial territorial del Cusco en inversión real para cerrar brechas y atar a las empresas con las economías locales.

La lista de expositores lo confirma: Julio Velarde, presidente del Banco Central, y Elmer Cuba, ministro de Economía; Ilan Goldfajn, del BID, y Sergio Díaz-Granados, de CAF, en la mirada multilateral; además de Jorge Zapata, presidente de la Confiep, Luis Galarreta, presidente del Consejo de Ministros, y la presidenta Keiko Fujimori. Sobre ese telón destacaron dos voces que marcaron la primera jornada.

En su discurso inaugural, Gonzalo Galdos, presidente de IPAE, cuestionó que un país dotado de talento y riqueza aún no asegure una vida digna para todos. Frente a ello, recordó que unirse no exige pensar igual, sino anteponer los propósitos compartidos y abandonar el hábito de culpar a otros. El crecimiento económico, insistió, es indispensable, pero solo como instrumento para mejorar la vida de las personas, no como fin.

Por su parte, Rolando Arellano, presidente del comité organizador, completó el cuadro con un optimismo exigente. El Perú, recordó, mantiene una densidad empresarial envidiable y, sin embargo, avanza menos de lo que podría porque los peruanos aprendieron a “salir adelante solos”, pero todavía no “juntos”.

En ese empeño, CADE reafirma su razón de ser. Durante 64 ediciones ha sido mucho más que un foro: es el punto de encuentro donde el empresariado, la academia y las autoridades se escuchan y se comprometen, y donde el Perú se piensa con ambición de futuro. Más que un ritual, CADE es un acervo de confianza, un espacio de reflexión y discusión que el Perú debe preservar y multiplicar.