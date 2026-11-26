El desarrollo de la inteligencia artificial (IA) en el Perú aún se encuentra en proceso. De acuerdo con Víctor Laguna, cofundador y CEO de PathPilot, una de cada tres empresas en el país alguna solución o tecnología relacionada con la IA.

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No obstante, el 8% de empresas ha implementado la IA con un nivel de madurez alto, sostuvo durante su exposición ‘IA y productividad empresarial: ¿Cómo usar IA, para qué?’ en CADE Ejecutivos 2026.

“El 90% de empresas están en procesos de adoptarla inicialmente o hacer pilotos y evaluarla”, apuntó.

A nivel de Latinoamérica, un 6% de instituciones sostuvo que se ha generado un valor significativo con la IA, agregó.

En ese sentido, sostuvo que existen tres etapas de implementación. La primera es la adopción para los colaboradores de las empresas y se vuelvan más eficientes en una fase inicial.

“Alrededor de 4 horas a la semana se pueden optimizar utilizando estas herramientas. En ciertos roles pueden ser hasta mucho más”, consideró.

La segunda etapa apunta a los procesos de las empresas, para que estos sean más rápidos, se reduzcan costos y sean escalables.

En ese sentido, apuntó a que hay áreas donde puede ser mejor el funcionamiento de la IA, como en computación y software, finanzas, legal, educación y generación de contenido. En el Perú, añadió, puede tener un mayor impacto en el desarrollo de software y en la atención al cliente.

Asimismo, señaló que la tercera etapa es la experiencia de usuario, pero para esta fase la empresa debe haber alcanzado la maduración en las etapas previas.

Sector público

A su vez, Brooke Weddle, socia senior en McKinsey & Company, apuntó que existe la oportunidad que las instituciones públicas redirijan sus recursos con la inteligencia artificial, para así pasar de realizar actividades y tareas administrativas rutinarias en la entidad a labores que requieren del criterio humano, la resolución de problemas y la participación de la ciudadanía.

Esta transformación va a requerir modificar las capacidades de los trabajadores, así como el diseño organizacional y la cultura de la institución, apuntó en su exposición ‘IA y eficiencia del Estado: ¿Cómo usar IA para qué?’

“Las organizaciones del sector público están empezando a demostrar un impacto tangible de la IA en la eficiencia administrativa, la gestión financiera, la prestación de servicios y la seguridad pública”, consideró.

A nivel internacional, mencionó, en Brasil aplican GenAI en el análisis de notas relacionadas a la administración tributaria e interacciones de contribuyentes. Singapur, por su lado, tiene aproximadamente 60.000 agentes de IA que ayudan al sector público.

Sin embargo, también apuntó que la implementación de la IA en las funciones individuales no necesariamente se mejoras en la operación de la organización.

Es así que, de acuerdo con McKinsey & Company, en el 2025 el 88% de organizaciones indicaron que utilizaban la IA en al menos una función, pero un 80% señaló que no se observaba un impacto tangible.

En ese sentido, explicó que si bien el sector público tiene desafíos similares al sector privado en la implementación de IA a gran escala, también afrontan requisitos adicionales como la rendición de cuentas, la transparencia, la equidad y la confianza pública.

A ello se suman aspectos como el establecimiento de una gobernanza que preserve la equidad, evite sesgos logísticos, se tenga una gestión de seguridad y privacidad de datos. Otros puntos a tomar en cuenta son las restricciones presupuestarias y de personal, y la normativa.

“Ampliar la IA exige equilibrar la eficiencia operativa con las salvaguardas necesarias para mantener la confianza pública y la responsabilidad institucional”, apuntó.

En cambio, sostuvo que, de acuerdo con las empresas que observaron impactos tangibles con la IA, se observaron tratamientos relacionados al modelo operativo, el talento y la cultura y gestión de cambio.

En Perú, sostuvo, el potencial de automatización con la IA no solo apunta a las tareas repetitivas, sino a involucrar capacidades no físicas y donde los agentes de IA pueden contribuir. Esto puede ser, por ejemplo, en la revisión de solicitudes, procesamiento de documentación y la recuperación de información, añadió.

Asimismo, Weddle consideró que los trabajos que tienen una mayor exposición a la IA son las de secretaría, asistentes administrativos y los contadores.