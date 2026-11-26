Cade Ejecutivos 2026 no busca que su paso por el Valle Sagrado se recuerde únicamente por las discusiones sobre el futuro económico y político del país. En su cierre, IPAE Acción Empresarial anunció que el legado de esta edición estará vinculado a dos iniciativas concretas en Cusco: contribuir a reducir la anemia infantil y promover la construcción de una plaza en el anexo de Yanahuara.

La propuesta responde a una iniciativa que IPAE puso en marcha hace dos años, durante la edición de Cade en Arequipa, con el objetivo de que cada sede del encuentro empresarial reciba algo más que a sus participantes: una intervención que deje una huella en la comunidad.

“Empresarios, no hemos venido solamente a hacer turismo. Hemos venido a dejar una huella”, señaló Juan Fernando Correa, fundador de Jaxa Consulting, durante la sesión de cierre.

El primer frente estará enfocado en combatir la anemia infantil en el Valle Sagrado, especialmente entre los bebés de 6 a 11 meses. Correa advirtió que alrededor del 50% de los 200.000 niños de ese rango de edad en el país tendría anemia, una condición que puede afectar el desarrollo cerebral durante una etapa clave de la primera infancia.

IPAE Acción Empresarial anunció dos iniciativas para que el encuentro empresarial deje una huella concreta en la región que lo acogió: atender la anemia en niños pequeños y mejorar los espacios comunitarios en Yanahuara. | Foto: Ipae

En el caso del Valle Sagrado, la iniciativa apunta a atender a entre 800 y 1.000 bebés de esa edad, además de ampliar el acompañamiento a otros niños menores de tres años. Para ello, IPAE convocó a las empresas a sumarse mediante donaciones, Obras por Impuestos, servicios por impuestos o proyectos específicos. La intervención ya cuenta con el apoyo de compañías como Casa Andina e Intursa, así como de la asociación Niños del Arcoíris.

El segundo componente contempla impulsar la construcción de una plaza en Yanahuara, uno de los anexos de Cusco, como espacio de encuentro para la comunidad. Karina Málaga, vicepresidenta de IPAE Acción Empresarial, explicó que la iniciativa busca atender la falta de lugares adecuados para que los vecinos se reúnan y tomen decisiones colectivas.

“Por aquel lugar donde pasa Cade deja una huella”, resumió Málaga, quien también destacó que el trabajo de IPAE se sostiene en la participación empresarial y en comunidades organizadas alrededor de temas como salud, educación e infraestructura.