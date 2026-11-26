Tras tres días de discusiones entre empresarios y autoridades en Urubamba, Cusco, la edición 64 de CADE Ejecutivos cerró con un llamado a invertir en las regiones mientras se atienden las carencias de infraestructura que dificultan su desarrollo.

Rolando Arellano Cueva, presidente de CADE Ejecutivos 2026, presentó la expansión de la inversión a más regiones como uno de los compromisos del empresariado. Al exponer las conclusiones del foro, sostuvo que las empresas ya pueden aprovechar parte de las oportunidades identificadas durante el encuentro.

“Creo que nos hemos dado cuenta que no tenemos que esperar tampoco a que todo esté hecho, a que existan primero las carreteras, resueltos los problemas para comenzar a invertir. Porque además sabemos que si esperamos que todo esté hecho, probablemente cuando lleguemos ya habrán llegado otros antes”, dijo Arellano.

Tras tres días de discusiones entre empresarios y autoridades en Urubamba, Cusco, la edición 64 de CADE Ejecutivos cerró con un llamado a invertir en las regiones mientras se atienden las carencias de infraestructura que dificultan su desarrollo.

El presidente del foro pidió al Estado que mantenga reglas estables para la inversión, acelere los trámites y use mejor sus recursos para atender las carencias de transporte y energía. Arellano recordó que los presidentes de las cámaras regionales de comercio habían advertido que les faltaba energía para producir.

Arellano mencionó las Obras por Impuestos y las asociaciones público-privadas como mecanismos para trabajar con las autoridades. Planteó que la preparación frente al fenómeno El Niño podría ser una primera oportunidad para esa colaboración.

“Qué bueno sería que una de las primeras demostraciones de nuestra capacidad de trabajar juntos sea justamente la de proteger la vida y el bienestar de muchos peruanos frente a esa amenaza”, dijo.

Tras tres días de discusiones entre empresarios y autoridades en Urubamba, Cusco, la edición 64 de CADE Ejecutivos cerró con un llamado a invertir en las regiones mientras se atienden las carencias de infraestructura que dificultan su desarrollo.

En la clausura, Gonzalo Galdos, presidente de IPAE Acción Empresarial, pidió a las empresas que sigan invirtiendo, generen empleo digno y contribuyan al desarrollo de las localidades donde operan. Al Estado le pidió garantizar seguridad jurídica, reglas claras y servicios públicos de calidad.

Al referirse a los acuerdos del foro, Galdos pidió que se traduzcan en decisiones con plazos y resultados verificables. También puso énfasis en la competitividad empresarial.

“Una de las cosas que no mencionó Rolando y que yo modestamente quisiera añadir es la necesidad de ser más competitivos. Ese es un compromiso que tenemos que asumir los empresarios, ser más competitivos sin complejos y siendo ambiciosos”, afirmó.

Galdos dijo que IPAE liderará el trabajo para definir las prioridades de la visión de desarrollo del Perú al 2050.