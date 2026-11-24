El acceso al agua potable es una de las áreas en las que más retraso se observa en el desarrollo del país. De acuerdo con un informe de ECData, para la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass), son 3,3 millones de compatriotas los que todavía no ven atendida esa necesidad vital. Se calcula que, entre el 2015 y el 2025, la cobertura de agua potable solo aumentó en 2,2 puntos porcentuales en el territorio nacional (de 88,2% a 90,4%). Una circunstancia que se explica, en parte, por la cantidad de proyectos destinados a ampliar el mentado servicio que hoy se encuentran paralizados: 334. Y su costo actualizado es de S/5.987 millones… La responsabilidad de esta situación atañe a los tres niveles de gobierno, pero, según datos de contraloría, el 63,8% de este monto está a cargo de los gobiernos regionales y locales. Estos últimos, en particular, administran el 54,6% del valor de las obras inconclusas.

Una obra paralizada para esa entidad es aquella que no ha registrado avance físico en seis meses o tiene un contrato resuelto, nulo o no culminado debido a controversias, abandono, deficiencias del expediente técnico, factores climáticos, u otros. De todas las regiones que presentan este cuadro, Cusco es la más afectada, pues tiene 51 proyectos inconclusos. Le siguen Cajamarca (30), Piura (27) y La Libertad (16). Lima Metropolitana, entre tanto, tiene solo siete proyectos en esa lista, pero con un costo actualizado de S/1.120 millones, el más alto en el Perú.

De cualquier forma, la pregunta relevante en estos momentos es cuál es la dimensión de este problema en las zonas que serán severamente impactadas por el fenómeno de El Niño (FEN); a saber, Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Áncash e Ica. Y la respuesta es inquietante: esas regiones concentran el 22,4% de las obras paralizadas (75 de 334) y el 28,4% del costo actualizado de las mismas (S/1.703 millones). Tumbes y Piura, adicionalmente, figuran entre las siete regiones con menor cobertura de agua potable (debajo del 85%). Como es obvio, el desborde de los ríos y el calor que traerá pronto el FEN harán esa carencia más clamorosa.

Hay que considerar, además, que, debido a las lluvias torrenciales, las estructuras de las obras inconclusas pueden sufrir un deterioro que, como explicó a este Diario el economista e investigador de la Red de Estudios para el Desarrollo (Redes) Giacomo Puccio, puede incrementar el requerimiento presupuestal para atenderlas más adelante.

Cabe esperar por todo ello que las autoridades subnacionales que asumirán funciones el 1 de enero del próximo año estén a la altura de la responsabilidad que tienen por delante.