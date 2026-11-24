La primera vez que Gorillaz llega a Lima lo hace por la Panamericana Sur. Sale temprano para evitar el tráfico y empieza un recorrido que otros también harán, con dos boletos: uno para el concierto y otro de la linea de bus que esperan llegue a tiempo.

La montaña, nombre del nuevo disco, para miles de peruanos nunca fue un pico elevado que se alza imponente en la India, sino un venue a tres horas de Lima Este —con un peaje incluido— llamado Lurín Live. Para llegar se emprende una travesía donde se demuestra que ningún desodorante es tan fuerte y ningún maquillaje aguanta sin una retocada en el camino.

Partiendo de una Carretera Central que consigue más carriles y expropia casas para crecer, el tráfico se puede evitar usando el tramo corto del tren subterráneo que desemboca en Evitamiento, donde el Etsajosa llega con su propia setlist de Gorillaz, cortesía de los fans de otros distritos que peregrinaron para escuchar el mensaje de un Damon Albarn convencido de que la muerte no es el final.