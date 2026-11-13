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Sergio George recuerda la lección de vida que le dejó Celia Cruz y revela sus nuevos proyectos internacionales y su apuesta por el talento peruano.
Sergio George recuerda la lección de vida que le dejó Celia Cruz y revela sus nuevos proyectos internacionales y su apuesta por el talento peruano.
Por Sonia del Águila

Celia Cruz le dio a Sergio George una de las lecciones más valiosas de su vida cuando la suya comenzaba a apagarse. La ‘Reina de la Salsa’ enfrentaba un cáncer de mama que había hecho metástasis en el cerebro y afectaba su memoria. Durante la grabación de su último disco, el productor debía enseñarle las canciones verso por verso. Ella escuchaba, repetía y volvía a intentarlo. Sabía que le quedaba poco tiempo, pero se aferraba a terminar lo que había empezado. Quería que su voz permaneciera cuando ella ya no estuviera.

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El cantautor nacional nos habla también de Emilio Estefan, de Tony Succar, de su nuevo disco, de sus planes de hacer un unipersonal, de sus hijos, de la relación que mantiene con su exesposa y de sus deseos de volverse a enamorar.
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