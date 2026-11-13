Celia Cruz le dio a Sergio George una de las lecciones más valiosas de su vida cuando la suya comenzaba a apagarse. La ‘Reina de la Salsa’ enfrentaba un cáncer de mama que había hecho metástasis en el cerebro y afectaba su memoria. Durante la grabación de su último disco, el productor debía enseñarle las canciones verso por verso. Ella escuchaba, repetía y volvía a intentarlo. Sabía que le quedaba poco tiempo, pero se aferraba a terminar lo que había empezado. Quería que su voz permaneciera cuando ella ya no estuviera.

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“Se lo cantaba yo línea por línea. Era un disco entero y ella se lo aprendió así. Me demostró que, aun sabiendo que le faltaba poco tiempo de vida, quería terminarlo. Su fuerza era asombrosa”, recuerda Sergio George.

Aquella experiencia cambió su manera de entender la música. Después de trabajar con algunas de las voces más importantes de la industria latina, el productor discográfico comprendió que el verdadero éxito no se mide solo en discos vendidos, premios o canciones que encabezan las listas de popularidad, sino en la huella que un artista deja en las generaciones futuras.

“Hacemos esto para dejar un legado importante para otras generaciones. No lo hacemos para comprar un carro nuevo, una casa o pagar la renta. Lo hacemos para dejar algo positivo para nuestra cultura. Eso me lo enseñó Celia Cruz”, reflexiona.

Aquel disco que Celia Cruz se empeñó en terminar, pese al deterioro de su salud, llevó por título “Regalo del alma”. Fue su último álbum de estudio y terminó convirtiéndose en una de las despedidas más significativas de su carrera.

En 2004, la producción recibió dos importantes reconocimientos: el Grammy al Mejor Álbum de Salsa/Merengue y el Latin Grammy al Mejor Álbum de Salsa. Además, Sergio George ganó el Latin Grammy a Mejor Canción Tropical por “Ríe y llora”, tema que compuso para la cantante.

Los premios llegaron cuando la ‘Reina de la Salsa’ ya no estaba para recibirlos. Sin embargo, su voz seguía cosechando reconocimientos.

Trayectoria imparable

Más de dos décadas después de aquella experiencia con Celia, el ‘Rey Midas de la música latina’ mantiene intacta esa convicción. El pasado 14 de octubre sumó un nuevo reconocimiento a su trayectoria al ingresar al Salón de la Fama de los Compositores Latinos. Sin embargo, lejos de sentir que llegó a la cima, considera esta distinción un paso más en una carrera en la que todavía tiene mucho por descubrir y alcanzar.

“Para mí fue un honor, un orgullo y una sorpresa inesperada. Nunca trabajo para ganar premios. Me preocupo por hacer buena música y que el público latino a nivel mundial me acepte”, sostiene.

Apuesta global

El próximo desafío de Sergio George tiene un vínculo especial con el Perú. Se trata de una producción musical grabada en Lima que llegará el 26 de noviembre a uno de los eventos más emblemáticos de Estados Unidos: el tradicional desfile de Acción de Gracias de Macy’s, en Nueva York.

Se trata de “En las alturas”, un tema navideño que produce junto al actor y cantante Anthony Ramos, conocido por su participación en “Transformers: el despertar de las bestias”. La canción apuesta por llevar la salsa en inglés al público estadounidense y tendrá tres versiones: español, inglés y spanglish.

George participará junto a Ramos en una de las carrozas del desfile. Además, según adelanta, la canción formará parte de un especial navideño de Disney.

Lo que empezó como una propuesta para grabar una canción navideña terminó convirtiéndose en un proyecto de alcance internacional, impulsado por la popularidad de Anthony Ramos entre el público estadounidense.

“Si logramos que una salsa en inglés conecte con ese público, puede tener una repercusión mundial. Y me da mucha alegría que todo se haya grabado y mezclado en Lima”, destaca.

Para George, que la canción se haya producido íntegramente en Lima es motivo de especial orgullo. Desde hace años apuesta por los músicos peruanos, convencido de que tienen el talento necesario para destacar internacionalmente, aunque todavía les falten oportunidades y reconocimiento.

“Hay tanto talento en el Perú, pero el mismo peruano no le da suficiente crédito. Yo tengo que venir de afuera para demostrar que aquí hay muchas cosas que hacer y mucho talento para exportar”, afirma.

Alianzas musicales

Su apuesta por el talento peruano también se refleja en su trabajo con Corazón serrano. Tras concretar la colaboración de la agrupación con Olga Tañón en “Cueste lo que cueste”, George prepara nuevas alianzas musicales para impulsar su proyección internacional.

El productor adelanta que ya está en conversaciones con Grupo Cañaveral, de México, para una colaboración con Corazón Serrano. También menciona a Pedro Capó y a otras figuras internacionales cuyos nombres prefiere mantener en reserva.

“Van superbien. Están a punto de reventar. Ahora es cuestión de que las chicas también se lo crean un poco más. La familia que está detrás lo ve claramente. Es cuestión de tiempo”, asegura.

Para George, una de las mayores fortalezas de Corazón Serrano es la organización empresarial que respalda su carrera, un factor que considera fundamental para consolidar su crecimiento y abrirse camino en el mercado internacional.

“El público no compra géneros, compra artistas y canciones. Si hay organización, productores y buena música, se puede lograr”, explica.

Música sin límites

La industria que George ayudó a transformar también atraviesa una etapa de cambios. Recientemente, Apple lo convocó para incorporar sonidos vinculados a su estilo de producción, especialmente la salsa y la música tropical afrocubana, a las herramientas GarageBand y Logic Pro.

Lejos de temer que otros productores puedan utilizar esos recursos para reproducir parte de su identidad musical, celebra la posibilidad de acercar su trabajo a millones de usuarios.

“Eso va a seguir empujando mi nombre y mi marca a nivel global. A mí me toca reinventarme otra vez, como lo he hecho siempre”, comenta.

Su postura frente a la inteligencia artificial es igualmente abierta, aunque establece una diferencia entre utilizarla como herramienta creativa y reemplazar completamente al artista.

Reconoce que emplea esta tecnología para explorar ideas y alternativas en sus producciones. Cree, además, que puede beneficiar a músicos jóvenes que no tienen presupuesto para contratar instrumentistas o acceder a estudios profesionales.

No obstante, duda de que los cantantes creados íntegramente con inteligencia artificial puedan sostener carreras duraderas.

“No creo que eso dure. Con el tiempo, el público se da cuenta de que todo suena parecido. Puede funcionar como novedad, pero después la gente va a querer ver a un artista cantar en vivo”, opina.

“No he llegado a la cima”

Pese a los numerosos premios, las producciones exitosas y las carreras que ha contribuido a impulsar, Sergio George siente que todavía tiene mucho por hacer. Ahora explora nuevos caminos en el mundo de los documentales, los proyectos audiovisuales y los pódcast, sin alejarse de la música que ha marcado su vida.

“No sé qué me falta. No he llegado a la cima. Sé que vienen grandes cosas, pero no sé cuáles. No voy a manipular el proceso. Me preocupo por lo que viene mañana y por lo que Dios pone delante de mí”, concluye.