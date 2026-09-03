Magdyel Ugaz y Sergio George volvieron a ser captados juntos, alimentando nuevamente los rumores sobre la cercanía que mantienen desde hace algunas semanas. La actriz y el productor musical fueron vistos compartiendo una comida en un restaurante de una exclusiva zona de Lima, donde permanecieron conversando durante un largo periodo.

Las imágenes fueron difundidas por “Amor y Fuego”, cuyo equipo abordó a ambos a su salida del establecimiento. Mientras Sergio George prefirió mantenerse en silencio ante las preguntas de la prensa, Ugaz reaccionó sorprendida por la presencia de las cámaras y tomó con humor el interés generado por sus recientes apariciones junto al músico.

Consultada sobre cómo avanza esta etapa de conocerse con George, la actriz aseguró que todo marcha bien. Al ser consultada por los comentarios de Michelle Alexander sobre el supuesto interés del productor por ella, Ugaz calificó la situación como “un show” y prefirió no profundizar sobre la naturaleza de su vínculo.

Magdyel Ugaz habla sobre su 'vínculo' con Sergio George.

Uno de los momentos más comentados ocurrió cuando le preguntaron si Sergio George era poco caballero, a raíz de anteriores críticas sobre su comportamiento. Magdyel fue contundente al defenderlo: “No, para nada. Es un súper caballero”, dijo frente a las cámaras. Sin embargo, añadió con cautela: “Vamos a ver, vamos a ver también. No nos vamos a ir en flores”.

La relación entre ambos ha generado interés desde julio, cuando el productor apareció en el cumpleaños de la actriz. Posteriormente, George aseguró que ambos se estaban “conociendo”, mientras Ugaz ha mantenido una postura más reservada al hablar públicamente sobre esta cercanía.

Semanas después, ambos volvieron a aparecer juntos durante un concierto del Grupo Niche en el Gran Teatro Nacional. En aquella ocasión, la actriz compartió imágenes del productor disfrutando del espectáculo, aumentando las especulaciones sobre una posible relación sentimental entre ambos.

Magaly Medina cuestionó severamente al a Sergio George por su actitud hacia Magdyel Ugaz durante sus recientes encuentros públicos. (Foto: Captura de video / "Magaly TV, la firme")

De esta manera, Magdyel Ugaz y Sergio George se encuentran en el centro de la atención tras ser vistos nuevamente juntos. Eso sí, pese a los rumores, ninguno de los famosos se ha pronunciado para confirmar que se encuentren en una relación sentimental.