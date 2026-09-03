Magdyel Ugaz y Sergio George volvieron a ser captados juntos, alimentando nuevamente los rumores sobre la cercanía que mantienen desde hace algunas semanas. (Foto: Instagram - @magdyelugaz / Captura de video - "Amor y Fuego")
Magdyel Ugaz y Sergio George volvieron a ser captados juntos, alimentando nuevamente los rumores sobre la cercanía que mantienen desde hace algunas semanas. (Foto: Instagram - @magdyelugaz / Captura de video - "Amor y Fuego")
Por Redacción EC

Magdyel Ugaz y Sergio George volvieron a ser captados juntos, alimentando nuevamente los rumores sobre la cercanía que mantienen desde hace algunas semanas. La actriz y el productor musical fueron vistos compartiendo una comida en un restaurante de una exclusiva zona de Lima, donde permanecieron conversando durante un largo periodo.

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