Magdyel Ugaz rompió su silencio luego de que Sergio George revelara públicamente que ambos se encuentran “conociéndose”, declaración que despertó rumores sobre una posible relación sentimental entre la actriz y el reconocido productor musical.

La actriz de “Señora del Destino” fue abordada por las cámaras de “Amor y Fuego”, donde respondió con cautela a las versiones que circulan desde hace varios días tras las declaraciones del productor que apostó por el talento de Yahaira Plasencia en el pasado.

Lejos de confirmar un romance, Magdyel Ugaz destacó las cualidades personales de Sergio George y expresó el respeto que siente por él. “Es una persona a la que admiro, a la que le tengo mucho cariño, un caballero, no puedo decirte más”, afirmó la actriz, dejando entrever la buena relación que mantienen. Eso sí, no se animó a dar mayores detalles de su posible romance.

Magdyel Ugaz aclara su relación con Sergio George y lo califica como “un caballero”. (Foto: Captura de video / "Amor y Fuego")

Por otro lado, Ugaz señaló que existe un vínculo de cariño entre ambos, aunque evitó brindar mayores detalles sobre cercana relación con el productor musical. Sus palabras fueron interpretadas como una respuesta elegante a las especulaciones.

Como se sabe, los rumores en torno a un posible romance crecieron luego de que Sergio George participara en la celebración del cumpleaños de la actriz. Durante el evento, el productor le llevó una torta y le dedicó una canción, gesto que llamó la atención de los asistentes y usuarios en redes.

Días después, el propio Sergio George sorprendió al declarar que ambos se estaban conociendo, alimentando aún más las versiones sobre un posible romance entre ambos personajes del espectáculo. “Es talentosísima, la admiro muchísimo. Se lo dije cuando le escribí hace tres años. Nos reencontramos en persona”, explicó el productor en su momento.

Sergio George sorprende al hablar de su vínculo con Magdyel Ugaz. (Foto: Captura de TikTok / Sergio George)

Hasta el momento, ninguno de los dos se ha decidido a oficializar un romance; sin embargo, la cercanía mostrada durante las últimas semanas ha convertido a Magdyel Ugaz y Sergio George en una de las parejas más comentadas de la farándula peruana.