Magdyel Ugaz aclara su relación con Sergio George y lo califica como “un caballero”. (Foto: Instagram -@magdyelugaz / Captura de video)
Magdyel Ugaz aclara su relación con Sergio George y lo califica como “un caballero”. (Foto: Instagram -@magdyelugaz / Captura de video)
Por Redacción EC

Magdyel Ugaz rompió su silencio luego de que Sergio George revelara públicamente que ambos se encuentran “conociéndose”, declaración que despertó rumores sobre una posible relación sentimental entre la actriz y el reconocido productor musical.

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