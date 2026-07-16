Christian Cueva logra rectificación de Macarena Gastaldo tras polémica acusación. (Foto: Captura de video - Atenas Televisión / Instagram - @macagastaldo)
Christian Cueva logra rectificación de Macarena Gastaldo tras polémica acusación. (Foto: Captura de video - Atenas Televisión / Instagram - @macagastaldo)
Por Redacción EC

Christian Cueva logró una rectificación de Macarena Gastaldo luego de la controversia generada por las declaraciones de la modelo argentina, quien había asegurado que el futbolista intentó contactarla recientemente pese a mantener una relación con Pamela Franco. Tras una carta notarial y el anuncio de acciones legales, la situación dio un giro total.

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