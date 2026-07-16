La polémica comenzó cuando Macarena Gastaldo afirmó en televisión que ‘Cuevita’ habría buscado comunicarse con ella a través de un amigo en común. Sus declaraciones no fueron tomadas a bien por el jugador de Sport Boys.
Frente a estas acusaciones, el popular ‘Aladino’ negó tajantemente haber intentado acercarse a la modelo. Además, mostró conversaciones que, según su versión, demostraban que no existió el contacto reciente que ella mencionaba públicamente.
ChristianCueva también lanzó un ultimátum y anunció el envío de una carta notarial para exigir una rectificación. “Tiene 24 horas para rectificarse”, declaró entonces el futbolista, quien sostuvo que las afirmaciones afectaban su imagen personal y familiar.
Tras la presión legal, Macarena Gastaldo terminó corrigiendo su versión inicial. La argentina reconoció que Christian Cueva no la buscó directamente y se rectificó sobre las declaraciones que había realizado días antes, hecho que fue interpretado por el entorno del jugador como una victoria en esta disputa mediática.
La rectificación se dio a conocer a través de la abogada de Christian Cueva, quien ofreció una entrevista a Atenas Televisión y reveló que Gastaldo respondió formalmente a la carta notarial y aceptó rectificarse de sus polémicas declaraciones.
“Hemos recibido esa carta donde la señorita se rectifica y dice que esa llamada no ha existido, que todo es falso y no quiere dañar el honor del señor Christian. En este sentido hemos recepcionado esta carta y que quede claro que no cualquiera puede sentarse en un programa ni emitir ninguna opinión falsa, ni difamar, ni calumniar a nadie”, contó la defensa del futbolista.
De esta manera, Christian Cueva logra que Macarena Gastaldo se rectifique de sus declaraciones que ponían en controversia su relación con la cantante Pamela Franco.