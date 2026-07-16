Christian Cueva logró una rectificación de Macarena Gastaldo luego de la controversia generada por las declaraciones de la modelo argentina, quien había asegurado que el futbolista intentó contactarla recientemente pese a mantener una relación con Pamela Franco. Tras una carta notarial y el anuncio de acciones legales, la situación dio un giro total.

La polémica comenzó cuando Macarena Gastaldo afirmó en televisión que ‘Cuevita’ habría buscado comunicarse con ella a través de un amigo en común. Sus declaraciones no fueron tomadas a bien por el jugador de Sport Boys.

Frente a estas acusaciones, el popular ‘Aladino’ negó tajantemente haber intentado acercarse a la modelo. Además, mostró conversaciones que, según su versión, demostraban que no existió el contacto reciente que ella mencionaba públicamente.

Christian Cueva muestra supuestos chats con Macarena Gastaldo

Christian Cueva también lanzó un ultimátum y anunció el envío de una carta notarial para exigir una rectificación. “Tiene 24 horas para rectificarse”, declaró entonces el futbolista, quien sostuvo que las afirmaciones afectaban su imagen personal y familiar.

Tras la presión legal, Macarena Gastaldo terminó corrigiendo su versión inicial. La argentina reconoció que Christian Cueva no la buscó directamente y se rectificó sobre las declaraciones que había realizado días antes, hecho que fue interpretado por el entorno del jugador como una victoria en esta disputa mediática.

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La rectificación se dio a conocer a través de la abogada de Christian Cueva, quien ofreció una entrevista a Atenas Televisión y reveló que Gastaldo respondió formalmente a la carta notarial y aceptó rectificarse de sus polémicas declaraciones.

“Hemos recibido esa carta donde la señorita se rectifica y dice que esa llamada no ha existido, que todo es falso y no quiere dañar el honor del señor Christian. En este sentido hemos recepcionado esta carta y que quede claro que no cualquiera puede sentarse en un programa ni emitir ninguna opinión falsa, ni difamar, ni calumniar a nadie”, contó la defensa del futbolista.

De esta manera, Christian Cueva logra que Macarena Gastaldo se rectifique de sus declaraciones que ponían en controversia su relación con la cantante Pamela Franco.