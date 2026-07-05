Por Redacción EC

Mientras millones de aficionados siguen con entusiasmo cada jornada del Mundial 2026, en la farándula peruana Christian Cueva volvió a ocupar los titulares. El futbolista se convirtió nuevamente en tema de conversación luego de que la cantante Pamela Franco compartiera en sus redes sociales imágenes de una moderna y lujosa camioneta, la cual presentó en el marco de la celebración de su cumpleaños número 38. La publicación generó una rápida reacción entre sus seguidores y despertó una ola de comentarios sobre el origen del vehículo, convirtiéndose en uno de los temas más comentados en las plataformas digitales y en la farándula peruana. Muchos aseguraban que el popular “Aladino” habría sido quien financió el costoso obsequio. Es por ello, que decidió romper su silencio para aclarar la situación y poner fin a los rumores. Además, sus declaraciones reavivaron el debate sobre la exposición de la vida privada de las figuras públicas y el impacto que las redes sociales tienen en la propagación de este tipo de versiones.