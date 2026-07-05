Mientras millones de aficionados siguen con entusiasmo cada jornada del Mundial 2026, en la farándula peruana Christian Cueva volvió a ocupar los titulares. El futbolista se convirtió nuevamente en tema de conversación luego de que la cantante Pamela Franco compartiera en sus redes sociales imágenes de una moderna y lujosa camioneta, la cual presentó en el marco de la celebración de su cumpleaños número 38. La publicación generó una rápida reacción entre sus seguidores y despertó una ola de comentarios sobre el origen del vehículo, convirtiéndose en uno de los temas más comentados en las plataformas digitales y en la farándula peruana. Muchos aseguraban que el popular “Aladino” habría sido quien financió el costoso obsequio. Es por ello, que decidió romper su silencio para aclarar la situación y poner fin a los rumores. Además, sus declaraciones reavivaron el debate sobre la exposición de la vida privada de las figuras públicas y el impacto que las redes sociales tienen en la propagación de este tipo de versiones.

Christian Cueva aclara la razón por las cuales dio dicho regalo a Pamela Franco siendo el centro de atención de muchos

En un primer momento, Christian Cueva negó de manera tajante las versiones que aseguraban que él había pagado la lujosa camioneta. En lugar de atribuirse el obsequio, el futbolista resaltó el crecimiento profesional y la independencia económica de Pamela Franco, destacando que la cantante ha logrado consolidar su carrera gracias a sus constantes presentaciones. “No, todo el mundo sabe que Pamela trabaja y es algo que admiro de ella”, manifestó durante una entrevista con Amor y Fuego, dejando entrever que la adquisición del vehículo habría sido posible gracias al esfuerzo de la propia artista. No obstante, instantes después de su respuesta inicial, el volante peruano matizó sus declaraciones. Entre sonrisas y en un tono más distendido, dio a entender que suele ser detallista con las personas que ama. “No soy duro para los regalos”, comentó, una frase que rápidamente generó reacciones entre los conductores del programa y en las redes sociales, donde sus palabras fueron ampliamente comentadas.

¿Qué le regaló Christian Cueva a Pamela Franco por su cumpleaños si no ha sido la camioneta en sí el mejor obsequio?

A pesar de las reiteradas preguntas del reportero para conocer cuál fue el verdadero obsequio que le entregó a Pamela Franco por su cumpleaños número 38, Christian Cueva optó por no revelar ningún detalle. El futbolista dejó en claro que prefiere mantener en reserva los aspectos relacionados con su vida sentimental y evitar que su relación se convierta en tema de debate público. Durante la entrevista, el volante peruano remarcó que tanto él como la cantante buscan disfrutar de su romance con mayor privacidad, lejos de los comentarios y las especulaciones. “No tenemos que decir quién regala a quién o qué hacemos con nuestras vidas... Eso no se puede decir, son cosas muy personales”, expresó con firmeza, reafirmando su decisión de preservar la intimidad de la pareja.

Christian Cueva solo regala cosas que lo hace de corazón sin importar lo que pueda costar los detalles

Finalmente, cuando fue consultado de manera directa sobre si el misterioso regalo que le entregó a Pamela Franco era una argolla o un anillo de compromiso, Christian Cueva descartó esa posibilidad y puso fin a las especulaciones en torno a un posible paso más en su relación. De esa manera, el futbolista aclaró que, por ahora, no existe ningún compromiso matrimonial entre ambos. Sin embargo, el volante peruano aprovechó la ocasión para compartir una reflexión sobre la forma en que demuestra su cariño hacia la cantante. Cueva aseguró que, cuando decide tener un detalle con la cumbiambera, lo hace motivado por el afecto y no por el valor económico del obsequio. “No, de las cosas que yo puedo regalar, es algo que lo hago de corazón, sin tener que ver lo que cuesta, sin importar lo que cuesta”, afirmó, dejando en claro que para él el significado del gesto está por encima de su precio.

VIDEO RECOMENDADO