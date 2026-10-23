La modelo peruana Silvia Cornejo, de 39 años, vivió una jornada especial al convertirse en madre por segunda vez. El jueves 22 de octubre, la figura de la televisión abandonó la clínica tras el nacimiento de su bebé. Jean Paul Gabuteau agradeció a la prensa las felicitaciones por la llegada de su hijo. Sin embargo, el empresario prefirió guardar silencio sobre la situación sentimental que atraviesa con la conductora.

Asimismo, la llegada del pequeño se produjo en medio de la separación de la pareja, luego de que se conociera la infidelidad de Gabuteau con su expareja, Analía Jiménez, durante la última etapa del embarazo de Silvia. Aunque los rumores de una posible reconciliación volvieron a circular, la modelo ya había dejado clara su postura frente a la posibilidad de retomar su matrimonio. El nacimiento del bebé quedó marcado por un contexto personal complejo, mientras ambos mantienen la atención pública sobre el futuro de su relación.

Estas fueron sus palabras Jean Paul Gabuteau luego que recibió las felicitaciones de lo reporteros

Después de varias horas de espera, los periodistas se acercaron a Jean Paul Gabuteau para felicitarlo por el nacimiento de su bebé. El empresario respondió brevemente con un “Gracias, gracias”, gesto con el que confirmó la llegada del pequeño. Sin embargo, la atención de los reporteros también se centró en su situación sentimental con Silvia Cornejo. Ante las consultas sobre el futuro de la pareja, prefirió mantener la reserva.

Las preguntas sobre una posible reconciliación quedaron sin respuesta, pese a los rumores que surgieron tras la separación ocasionada por la infidelidad del empresario. Gabuteau evitó profundizar en el tema y tampoco ofreció detalles sobre el vínculo que mantiene actualmente con la modelo. Poco después, puso fin al breve encuentro con la prensa, subió a su camioneta y abandonó el lugar sin hacer más declaraciones.

Los regalos no dejaron de llegar desde ramo de flores hasta pasteles en especial de Maju Mantilla

Los detalles y las muestras de cariño acompañaron a Silvia Cornejo durante su estancia en la clínica, adonde ingresó el lunes 19 de octubre para dar a luz. Entre las visitas que llegaron para acompañarla estuvieron Jean Paul Gabuteau y los padres de la modelo, quienes fueron captados al salir del establecimiento médico con un ramo de flores. El gesto llamó la atención en medio de la expectativa por el nacimiento del bebé.

Las muestras de afecto continuaron al día siguiente, cuando Maju Mantilla, amiga cercana de Silvia, se acercó a la clínica para visitarla. La también figura de la televisión llegó llevando una bolsa con un pastel, un detalle que se sumó a los obsequios recibidos por la modelo. Así, entre visitas y regalos, la llegada del nuevo integrante de la familia estuvo rodeada de gestos de cariño.

¿Acudió por primera vez a conocer a su hijo o ya había visitado a Silvia sin que las cámaras lo advirtieran?

El miércoles, la atención volvió a centrarse en Jean Paul Gabuteau, luego de que su chofer fuera captado retirando varios obsequios del vehículo del empresario. Entre los presentes destacaban peluches de ositos vestidos de azul, detalles que despertaron curiosidad en medio de la llegada del nuevo integrante de la familia. Las imágenes alimentaron el interés por los movimientos del aún esposo de la expresentadora Silvia Cornejo.

Ese mismo día, Gabuteau llegó a la clínica a bordo de una camioneta, una visita que generó diversas interrogantes entre quienes seguían de cerca la noticia. La principal duda era si el empresario acudía por primera vez para conocer a su hijo recién nacido o si ya había visitado a Silvia sin ser captado por las cámaras. Su presencia volvió a poner bajo los reflectores la relación de la pareja, que atraviesa una etapa marcada por la separación.

Al parecer el parto habría sido por cesárea, aunque por el momento no hay una confirmación médica

Finalmente, el jueves 22 de octubre, alrededor de la 1:00 p. m., Silvia Cornejo abandonó la clínica acompañada de sus familiares, poniendo fin a varios días de internamiento. La escena estuvo marcada por la ternura de su madre, quien llevaba en brazos al recién nacido mientras se dirigían hacia la salida. A su lado, una enfermera asistía a la modelo durante sus primeros pasos fuera del establecimiento médico.

La permanencia de Cornejo en la clínica despertó interrogantes sobre el tipo de parto al que se habría sometido, pues algunos especularon con la posibilidad de que fuera una cesárea. Sin embargo, hasta el momento no existe una confirmación médica que permita establecer cómo fue el nacimiento del bebé. Mientras tanto, la salida de la modelo, rodeada de sus seres queridos, marcó el inicio de una nueva etapa familiar.

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