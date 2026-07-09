Christian Cueva advierte a Macarena Gastaldo con acciones legales: “Tiene 24 horas para rectificarse”. (Foto: Instagram / @macagastaldo)
Christian Cueva advierte a Macarena Gastaldo con acciones legales: “Tiene 24 horas para rectificarse”. (Foto: Instagram / @macagastaldo)
Por Redacción EC

Christian Cueva rompió su silencio tras las recientes declaraciones de Macarena Gastaldo, quien dijo que el futbolista intentó contactarla hace un mes, y le dio un plazo de 24 horas para que se rectifique públicamente. Además, anunció el envío de una carta notarial al considerar que las afirmaciones de la modelo afectan su imagen.

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