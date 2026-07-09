Christian Cueva rompió su silencio tras las recientes declaraciones de Macarena Gastaldo, quien dijo que el futbolista intentó contactarla hace un mes, y le dio un plazo de 24 horas para que se rectifique públicamente. Además, anunció el envío de una carta notarial al considerar que las afirmaciones de la modelo afectan su imagen.

La polémica surgió luego de que la modelo argentina asegurara en el programa “Amor y Fuego” que ‘Aladino’ habría intentado comunicarse con ella hace aproximadamente un mes a través de un amigo. Sus declaraciones generaron repercusión debido a la actual relación de Christian Cueva con la cantante Pamela Franco.

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En respuesta, el actual volante de Sport Boys negó tajantemente esa versión y sostuvo que la modelo está faltando a la verdad. Durante una entrevista con el mismo programa, afirmó que tomará medidas legales si no recibe una rectificación en el plazo establecido.

Christian Cueva muestra supuestos chats con Macarena Gastaldo. (Foto: Captura de YouTube / "Amor y Fuego")

“Macarena tiene 24 horas para rectificarse. Mañana le estaremos haciendo llegar su carta notarial”, declaró el futbolista, quien se mostró incómodo por la nueva controversia relacionada a su vida privada.

Cueva muestra sus pruebas

Como parte de su defensa, Cueva mostró conversaciones de Instagram que, según explicó, corresponden al único contacto que mantuvo con Macarena Gastaldo en los últimos años. El jugador aseguró que dichos mensajes datan de 2024 y surgieron a raíz de una polémica mediática en la que la modelo fue mencionada públicamente.

El futbolista también desafió a la modelo argentina a presentar pruebas que respalden sus afirmaciones. Asimismo, señaló que inicialmente no tenía intención de exponer conversaciones privadas, pero decidió hacerlo al considerar que se estaba difundiendo una información falsa sobre él.

Macarena Gastaldo reveló que Christian Cueva intentó contactarla hace un mes. (Foto: Instagram / @macagastaldo -@cueva10oficial)

Recientemente, Christian Cueva venía atravesando un momento feliz en su vida al celebrar el cumpleaños de Pamela Franco con lujosos regalos. Además, fichó por el club Sport Boys del Callao y espera iniciar con el pie derecho una nueva etapa en su carrera como futbolista.