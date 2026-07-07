Christian Cueva vuelve a la polémica luego de que Macarena Gastaldo revelara que el futbolista habría intentado comunicarse con ella hace aproximadamente un mes. La modelo argentina hizo la confesión durante una entrevista, donde fue consultada sobre un supuesto acercamiento de la pareja de Pamela Franco.

En una reciente entrevista para el programa “Amor y Fuego”, Macarena Gastaldo no negó que ‘Cuevita’ haya intentado comunicarse con ella y respondió que, efectivamente, existió un intento de contacto. Sin embargo, precisó que este no habría sido directo, sino a través de un amigo en común.

“Por ahí quiso, hace un tiempito, hará creo que un mes… Por medio de un amigo, como que quiso ... Me imagino que fue para saludarme, porque estoy comprometida”, respondió la modelo.

Macarena Gastaldo confirma que Christian Cueva intentó contactarse con ella a través de una amigo. (Foto: Captura de YouTube / Willax Televisión)

Las declaraciones llamaron la atención debido a que, según la propia modelo, el presunto acercamiento se habría producido cuando Christian Cueva ya mantenía una relación sentimental con la cantante Pamela Franco.

Durante la entrevista también estuvo presente Pamela López, expareja del seleccionado nacional, quien reaccionó entre risas tras escuchar la confesión. Incluso comentó que había escuchado previamente esa versión y deslizó que el futbolista suele recurrir a terceros cuando intenta establecer contacto con otras personas.

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“Yo también lo escuché, pero no sé. Ya ves...A él le gusta eso, nunca se involucra él mismo. Quizá quiere agradecerle”, respondió la trujillana.

Pamela López no se sorprende al saber intención de Christian Cueva de acercarse a Macarena Gastaldo. (Foto: Captura de YouTube / Willax Televisión)

Finalmente, Macarena Gastaldo aprovechó para enviar un mensaje que fue interpretado como una respuesta a posibles especulaciones sobre Pamela Franco. La argentina aseguró que no considera que la cantante tenga motivos para sentir celos ya que ella no está interesada en el volante peruano.