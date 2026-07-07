En una reciente entrevista para el programa “Amor y Fuego”, Macarena Gastaldo no negó que ‘Cuevita’ haya intentado comunicarse con ella y respondió que, efectivamente, existió un intento de contacto. Sin embargo, precisó que este no habría sido directo, sino a través de un amigo en común.
“Por ahí quiso, hace un tiempito, hará creo que un mes… Por medio de un amigo, como que quiso ... Me imagino que fue para saludarme, porque estoy comprometida”, respondió la modelo.
Las declaraciones llamaron la atención debido a que, según la propia modelo, el presunto acercamiento se habría producido cuando Christian Cueva ya mantenía una relación sentimental con la cantante Pamela Franco.
Durante la entrevista también estuvo presente Pamela López, expareja del seleccionado nacional, quien reaccionó entre risas tras escuchar la confesión. Incluso comentó que había escuchado previamente esa versión y deslizó que el futbolista suele recurrir a terceros cuando intenta establecer contacto con otras personas.
“Yo también lo escuché, pero no sé. Ya ves...A él le gusta eso, nunca se involucra él mismo. Quizá quiere agradecerle”, respondió la trujillana.
Finalmente, Macarena Gastaldo aprovechó para enviar un mensaje que fue interpretado como una respuesta a posibles especulaciones sobre Pamela Franco. La argentina aseguró que no considera que la cantante tenga motivos para sentir celos ya que ella no está interesada en el volante peruano.
Pamela Franco habla sobre su relación con Christian Cueva y asegura que atraviesan un gran momento. En la entrevista, se muestra enamorada, comenta sobre la posibilidad de matrimonio, la idea de formar una familia y menciona también el posible futuro deportivo del futbolista.