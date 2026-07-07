Macarena Gastaldo reveló que Christian Cueva intentó contactarla hace un mes. (Foto: Instagram / @macagastaldo -@cueva10oficial)
Macarena Gastaldo reveló que Christian Cueva intentó contactarla hace un mes. (Foto: Instagram / @macagastaldo -@cueva10oficial)
Por Redacción EC

Christian Cueva vuelve a la polémica luego de que Macarena Gastaldo revelara que el futbolista habría intentado comunicarse con ella hace aproximadamente un mes. La modelo argentina hizo la confesión durante una entrevista, donde fue consultada sobre un supuesto acercamiento de la pareja de Pamela Franco.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.