Es bien sabido que, la vida de Pamela López ha estado marcada por denuncias de maltratos físicos y psicológicos, así como supuestas infidelidades con bellas mujeres del medio y falta de compromiso con sus hijos por parte de su aún esposo Christian Cueva. Esto ha derivado, sin duda, en una serie de señalamientos entre ambos personajes, hasta llegar a instancias judiciales. De hecho, en medio de las diversas polémicas, la norteña reveló que el futbolista mantiene una deuda considerable con su madre, Beatriz Solórzano, desde hace varios años, por lo que en su momento le exigió que cumpliera con sus obligaciones para poder solventar sus tratamientos médicos. Sin embargo, recientemente la pareja de Pamela Franco salió a aclarar ciertas acusaciones y afirmó haber saldado sus cuentas con su exsuegra. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ DIJO CHRISTIAN CUEVA SOBRE LA DEUDA QUE MANTUVO CON LA MAMÁ DE PAMELA LÓPEZ?

Luego de varios meses de acusaciones por parte de su aún esposa, Pamela López, quien señalaba que mantenía una fuerte deuda con su madre, en una reciente entrevista para ‘Amor y fuego’, Christian Cueva, junto a su abogada, salió a aclarar estas especulaciones con el objetivo de limpiar su imagen. De acuerdo con el futbolista nacional, recién se entero de las deudas a través de la prensa y redes sociales y precisó que nunca recibió un comprobante de devolución, debido a que en ese entonces la madre de sus hijos se encargaba de todas las gestiones.

Sin embargo, ‘Cuevita’ aseguró que ya saldó la cuenta, que ascendería a S/ 80 000, con su exsuegra, Beatriz Solórzano. De hecho, dejó entrever que la demora en el pago se debía a que en ese entonces su dinero se encontraba en Brasil, donde jugaba en un club; incluso, una lesión complicó aún más su situación. “Se le pagó, Rodrigo (González), de la manera como me entregó el dinero porque no es la primera vez que se me presta. En efectivo, se lo di. Yo cumplí. (...) Yo mi dinero o mi sueldo no lo percibí en Perú, pero yo sí cumplí”, explicó Cueva.

¿CUÁNTO ES LA DEUDA QUE DEBE PAGAR PAMELA LÓPEZ PARA MATRICULAR A SUS HIJOS EN EL COLEGIO?

Hace unos días, en el programa ‘La granja vip’, Pamela López no dudó en sincerarse con Samahara Lobatón al revelar que hasta el momento no ha matriculado a sus menores hijos debido a una gran deuda, pese a que ya inició el ciclo escolar. De acuerdo con la trujillana, el monto que debe pagar al colegio donde estudian sus menores asciende a S/ 60 000, lo que generó la reacción de la joven influencer. “Yo tengo un problema bien bravo. Debo S/60 000 en el colegio. No los matriculé porque no he pagado esa pensión. El día que yo entro acá, entré con el corazón… y no quiero enterarme porque sino rompo en llanto. No sé en qué colegio están ni nada”, contó la pareja de Paul Michael.