Por Redacción EC

Es bien sabido que, la vida de Pamela López ha estado marcada por denuncias de maltratos físicos y psicológicos, así como supuestas infidelidades con bellas mujeres del medio y falta de compromiso con sus hijos por parte de su aún esposo Christian Cueva. Esto ha derivado, sin duda, en una serie de señalamientos entre ambos personajes, hasta llegar a instancias judiciales. De hecho, en medio de las diversas polémicas, la norteña reveló que el futbolista mantiene una deuda considerable con su madre, Beatriz Solórzano, desde hace varios años, por lo que en su momento le exigió que cumpliera con sus obligaciones para poder solventar sus tratamientos médicos. Sin embargo, recientemente la pareja de Pamela Franco salió a aclarar ciertas acusaciones y afirmó haber saldado sus cuentas con su exsuegra. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.