El choque de creadores de contenido más viral de las redes sociales tendrá su segundo capítulo. Luego del electrizante triunfo de la Selección Peruana de Creadores por 3-2 en el Estadio Municipal de Chorrillos, la selección comandada por el tiktoker Cañita cruza fronteras para devolverle la visita al equipo hondureño, liderado por el streamer Supremo.

El encuentro de vuelta promete paralizar nuevamente las plataformas digitales, manteniendo el espíritu deportivo y la alta expectativa entre las comunidades de ambos países.

¿Cuándo y a qué hora se juega el partido de vuelta entre Perú y Honduras?

La cita para este imperdible clásico del entretenimiento digital está programada para este sábado 1 de agosto.

Aunque la fiesta futbolística arrancará desde temprano con previas y transmisiones especiales de los creadores de contenido, la hora exacta del pitazo inicial será confirmada en las próximas horas a través de los canales oficiales de los organizadores.

¿En qué estadio se jugará la revancha de la TikTok Cup?

A diferencia del primer duelo en suelo limeño, la escuadra hondureña ejercerá su condición de local en un escenario de nivel internacional. El partido de vuelta se disputará en el imponente Estadio Nacional José de la Paz Herrera Uclés (Estadio Nacional de Tegucigalpa).

Se espera un masivo marco de público hondureño que acudirá para alentar a su equipo y buscar el desquite tras el ajustado resultado en el partido de ida.

¿Cómo ver EN VIVO la transmisión del Perú vs. Honduras?

El evento podrá seguirse de manera totalmente gratuita y en vivo a través de las cuentas oficiales de TikTok, Twitch y YouTube de los líderes de ambos equipos: Cañita por el lado de Perú y Supremo por la delegación de Honduras. Además, varios de los influencers convocados realizarán transmisiones individuales mostrando el vestuario y el minuto a minuto desde la cancha.

¿Cómo quedó el partido de ida? Resumen, goles y alineaciones del Perú vs. Honduras en Lima

El primer enfrentamiento disputado el pasado sábado 25 de julio en Lima dejó un espectáculo lleno de emociones, goles y una recaudación histórica de más de 8 camiones de víveres para los damnificados del sismo en Junín.

En lo deportivo, el duelo estuvo marcado por la remontada de la “Blanquirroja” de influencers, que logró quedarse con la copa tras imponerse por 3 a 2.

Los goles del partido de ida:

Honduras (2): John Z de Temu fue la figura catracha al marcar un doblete. Abrió la cuenta tras una corrida individual y más tarde puso el 2-1 momentáneo.

fue la figura catracha al marcar un doblete. Abrió la cuenta tras una corrida individual y más tarde puso el 2-1 momentáneo. Perú (3): Alexis Descalzo puso el empate 1-1 parcial, Anderson marcó el 2-2 tras pase de Franco Vidal, y Niño Viejo selló el agónico 3-2 definitivo en los minutos finales.

Las alineaciones del primer partido: