Magaly Medina volvió a convertirse en tema de conversación en las redes sociales luego de compartir imágenes de las vacaciones que disfrutó en España junto a María Pía Copello, sus respectivas parejas y un grupo de amigos. Lo que inicialmente parecía una publicación para recordar los mejores momentos del viaje terminó generando un intenso intercambio con una usuaria que cuestionó la elección de su vestimenta y la comparó con la conductora de televisión. La periodista no dejó pasar el comentario y respondió con el estilo directo que la caracteriza, provocando una ola de reacciones entre sus seguidores. A continuación, te contamos cómo surgió la polémica, cuál fue la respuesta de Magaly Medina y por qué su interacción generó un amplio respaldo en redes sociales.

¿QUÉ MOSTRÓ LA CONDUCTORA DURANTE SUS VACACIONES EN ESPAÑA?

Luego de regresar al Perú, Magaly Medina utilizó su cuenta de Instagram para compartir una recopilación de fotografías de los días que pasó en España junto a María Pía Copello, el notario Alfredo Zambrano, el empresario Samuel Dyer Coriat y otros acompañantes. En las imágenes apareció disfrutando de destinos como Madrid, Tenerife e Ibiza, además de lucir dos bikinis y un traje de baño entero con aberturas, resaltando el bronceado que obtuvo durante el viaje.

Junto a las postales, la conductora escribió: “La vida es hoy y hay que disfrutarla. Madrid, Tenerife e Ibiza nos alejaron del ruido cotidiano y vivimos experiencias inolvidables”, destacando que esas vacaciones le permitieron desconectarse de la rutina y vivir momentos especiales junto a sus seres queridos.

¿QUÉ DIJO MAGALY MEDINA ANTE LAS COMPARACIONES CON MARÍA PÍA COPELLO?

Aunque la mayoría de comentarios fueron positivos, una usuaria decidió cuestionar la elección de vestimenta de la conductora y compararla con María Pía Copello. En su mensaje escribió: “Quién lo diría, rajando toda tu vida de las bataclanas y tú con un bikini... Pía eligió mejor”, haciendo referencia a las críticas que Magaly ha realizado durante años en su programa.

La periodista no dejó pasar la observación y respondió con el sarcasmo que suele caracterizarla: “¿Y ahora me vas a decir que debo ir a la playa con poncho?”. Su respuesta fue suficiente para convertir el intercambio en uno de los momentos más comentados de la publicación, según informa La República.

Magaly Medina responde a críticas por usar bikini en redes sociales.

¿CÓMO REACCIONARON LOS SEGUIDORES TRAS LA RESPUESTA DE MAGALY?

La respuesta de Magaly Medina recibió el respaldo de numerosos usuarios, quienes consideraron que la crítica hacia su forma de vestir estaba fuera de lugar. Varios seguidores salieron en su defensa con mensajes como: “O sea, ponerse bikini chico es ser bataclana? La gente le patina el coco”, “Si tú vas a la playa con hábito de monje es tu problema” y “Bella Urraca”. Otros señalaron que existe una clara diferencia entre la elegancia y la vulgaridad, rechazando las comparaciones realizadas por la internauta.

Con este episodio, la conductora dejó en evidencia que no tiene intención de cambiar su estilo personal por las opiniones de terceros y que continuará disfrutando de sus viajes y compartiendo esos momentos con total naturalidad.

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