Magaly Medina no se quedó callada y respondió a las comparaciones con María Pía Copello: “Y ahora me vas a decir...” | Composición EC: @magalymedinav / @piacopello
Magaly Medina no se quedó callada y respondió a las comparaciones con María Pía Copello: “Y ahora me vas a decir...” | Composición EC: @magalymedinav / @piacopello
Por José Templo

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Tipo de trabajo:

ElucidarioProvee contexto, definición y detalle de un tópico específico.