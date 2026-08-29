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Resumen

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Una muestra de lo que Se puede encontrar en Siete de Ricardo Martins.
Una muestra de lo que Se puede encontrar en Siete de Ricardo Martins.
/ JAVICHO RIVERO
Por Marissa Chiappe

No es necesario enumerar los lugares por los que ha transitado Martins del restaurante Siete para entender su cocina. Basta con saber que pasó por Central y que Rafael Osterling lo llamó para liderar Félix Brasserie. También trabajó en premiados restaurantes de Estocolmo y Sidney. Pero quizás lo que más importa es que estudió antropología en Utrecht e hizo su tesis sobre la identidad gastronómica peruana. Esa complejidad se refleja en sus platos: técnicas que no se exhiben, productos de temporada y la ausencia total de solemnidad.