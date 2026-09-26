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Resumen

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Pescado a lo macho: filete de pesca del día en salsa de mariscos, con yuca y arroz. Una muestra de la carta de La misma gente.
Pescado a lo macho: filete de pesca del día en salsa de mariscos, con yuca y arroz. Una muestra de la carta de La misma gente.
/ Diego Moreno
Por Marissa Chiappe

Con el desarrollo gastronómico, aprendimos a leer las cartas como manifiestos. Cada plato tiene que justificar su lugar en un relato: el producto de tal valle, la técnica aprendida en tal cocina, la memoria de tal abuela. Al punto de que una carta sin tesis nos resulta sospechosa.

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Tipo de trabajo:

AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.