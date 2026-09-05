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Resumen

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Una breve muestra de la carta de Velvet. Izquierda: Pink Noise: fresas, rosas, vodka y cereza de Luxardo. Derecha: Pan naan con brisket y encurtido de col y rabanito.
Una breve muestra de la carta de Velvet. Izquierda: Pink Noise: fresas, rosas, vodka y cereza de Luxardo. Derecha: Pan naan con brisket y encurtido de col y rabanito.
/ Diego Moreno
Por Marissa Chiappe

Todo bar que promete llevarte a otra época corre el mismo riesgo: quedarse en la escenografía. Luz de neón, un DJ, algo de grafiti y ya está, “concepto cumplido”. Velvet, el ‘sound bar’ que abrió en el centro financiero de San Isidro, coquetea con esa misma fórmula: el ascensor, el formato ‘speakeasy’, la referencia a personajes de la escena de Nueva York. Pero la diferencia está en la barra, no en la decoración.

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