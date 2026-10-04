La parrilla coreana y el kimchi son un buen punto de encuentro entre los siete integrantes de BTS. En programas y videos, los vemos compartir carnes alrededor del fuego o preparar juntos ese fermento que acompaña tantas mesas de su país. Con su llegada al Perú como pretexto, seguimos sus antojos para explorar una gastronomía que muchos descubrieron entre canciones y series. El recorrido también puede hacerse en Lima, donde distintos restaurantes acercan preparaciones tradicionales y otras delicias más modernas.

Una buena opción para compartir es la parrilla coreana. Suga y Jung Kook disfrutan del samgyeopsal, la panceta de cerdo que se cocina hasta que su grasa transforma la textura de cada bocado. Las costillas o galbi aparecen entre las preferencias de Suga y V, mientras que J-Hope tiene debilidad por el bulgogi: carne cortada finamente y marinada, con un sabor que combina lo dulce y lo salado a la perfección. Son distintas formas de disfrutar las carnes, con una mesa compartida como escenario.

La parrilla coreana reúne carnes, pequeños acompañamientos (banchan), arroz y hojas de lechuga para envolver cada bocado, en una experiencia para compartir. / iStock

Para conocer mejor estos potajes visitamos Casa Corea, ganadora de la categoría mejor restaurante coreano en los Premios Somos 2026. Nos recibió Hwang Jeong Tae, conocido como Nio, cocinero y fundador de la propuesta, quien explica que estas comidas están ligadas a la celebración. La experiencia incluye pequeños acompañamientos, llamados banchan, y hojas para envolver la carne. Cada comensal arma su ssam, un paquete que puede reunir distintos ingredientes. Comer supone participar: cocinar, elegir acompañamientos y preparar bocados mientras la conversación continúa.

En esa mesa, el kimchi merece atención propia. Los seguidores de BTS incluso han visto a los siete prepararlo en un episodio de “Run BTS!”. Nio recuerda que el nombre abarca distintas preparaciones: la más conocida lleva col china, pero también existen versiones con nabo o cebolla china, y otras sin picante. Los aliños varían según la región y la familia. La fermentación aporta esa acidez característica que luego encuentra nuevos usos en la cocina.

Uno es el kimchi jjigae, querido por Jimin, V y Suga. Este guiso permite aprovechar kimchi más fermentado y puede incorporar tofu o cerdo. Nio cuenta que, por ejemplo, él lo come tres o cuatro veces por semana. También está el arroz frito con kimchi, entre los favoritos de Jimin y J-Hope. Para este último, otra tentación es el pollo frito coreano: crocante y con múltiples salsas, incluida una combinación dulce y picante que invita a seguir comiendo.

Entre fideos y antojos

Los fideos abren otro capítulo. RM disfruta del kalguksu, servido en sopa y elaborado con masa cortada a cuchillo, y del jjajangmyeon, cubierto con una salsa oscura y espesa. Nio explica que este último tiene raíces chinas y se volvió una preparación cotidiana en Corea. Jin, en cambio, prefiere el naengmyeon, de fideos fríos, y el bibim naengmyeon, una versión con aliño picante. Hay maneras de disfrutar los fideos que van mucho más allá de un caldo.

V y Jung Kook coinciden en el japchae, cuyos fideos transparentes de almidón de camote se mezclan con verduras y pueden llevar carne. Según Nio, es una preparación festiva que aparece en los cumpleaños. V también disfruta del bibimbap, arroz con distintos acompañamientos que se mezclan antes de comer, y del doenjang jjigae, un guiso con pasta de soya fermentada. Entre sus preferencias figuran, además, los fideos makguksu con aceite de perilla, un ingrediente de aroma particular.

El japchae, favorito de V y Jung Kook, combina fideos de almidón de camote con verduras y acompaña celebraciones coreanas. / iStock

Jimin suma el bossam, cerdo cocido al vapor para comer envuelto en hojas; el donkatsu, cerdo empanizado; y el dwaeji-gukbap, sopa de cerdo y miso acompañada de arroz. Jung Kook disfruta del pescado crudo con chogochujang y del tteokbokki, esos bocados de masa que reconocemos por su salsa roja. Ambos comparten el gusto por los fideos Buldak (picantes). El ramyeon, cuya base son los fideos instantáneos coreanos, también tiene su lugar: cuando Jin y Jimin participaron en el programa “Chef & My Fridge”, la alacena del grupo reveló abundantes paquetes. Las bebidas completan los antojos: soju para Jimin y leche de plátano para Jung Kook, por ejemplo.

Pero este recorrido también nos lleva a nuestra ciudad. La despensa coreana encuentra espacio en cocinas limeñas que trabajan con sus insumos. Mientras esperamos escuchar a los siete en vivo, podemos acercarnos a esos sabores, compartir una parrilla o descubrir nuestro propio plato favorito. Cada preparación ofrece una oportunidad para conocer ingredientes y costumbres que sus seguidores han visto en pantalla y ahora pueden encontrar cerca de casa. La invitación a la mesa ya está hecha.

Entre los favoritos de J-Hope encontramos el bulgogi, que combina carne finamente cortada y marinada con notas dulces y saladas. / iStock