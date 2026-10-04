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En esta nota descubrirás cuáles son los bocados coreanos favoritos de RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook, integrantes de BTS.
En esta nota descubrirás cuáles son los bocados coreanos favoritos de RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook, integrantes de BTS.
/ AFP // Lawrence Lim en Unsplash
Por Pierina Denegri Davies

La parrilla coreana y el kimchi son un buen punto de encuentro entre los siete integrantes de BTS. En programas y videos, los vemos compartir carnes alrededor del fuego o preparar juntos ese fermento que acompaña tantas mesas de su país. Con su llegada al Perú como pretexto, seguimos sus antojos para explorar una gastronomía que muchos descubrieron entre canciones y series. El recorrido también puede hacerse en Lima, donde distintos restaurantes acercan preparaciones tradicionales y otras delicias más modernas.

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